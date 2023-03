Al GF Vip 7 Oriana Marzoli non si sta dando pace su Daniele Dal Moro. Lei sente moltissimo la mancanza dell’ex coinquilino, con il quale ha fatto capire di provare dei sentimenti molto forti. La sua squalifica l’ha devastata dal punto di vista psicologico perché arrivata improvvisamente, senza che l’influencer si fosse preparata a dovere ad una notizia del genere. E ora la ragazza ha fatto delle dichiarazioni molto potenti, che hanno tirato in ballo la produzione del programma di Canale 5.

Ormai ha capito cosa vorrebbe fare il GF Vip 7 da questo momento in poi. Ed Oriana Marzoli non sarebbe affatto d’accordo con la presunta decisione presa su di lei e Daniele Dal Moro. Intanto, Tavassi si è letteralmente scatenato al termine dell’ultima puntata in diretta del 20 marzo. ha posizionato un materasso davanti alla porta rossa per impedire l’eventuale accesso di Antonella Fiordelisi. E ha affermato: “Chiudi, chiudi“. La pagina social ha commentato: “Tavassi che copre la porta per la paura che Antonella possa rientrare ahahah”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli contro la regia per Daniele Dal Moro

In particolare, nella casa del GF Vip 7 Oriana Marzoli si è soffermata su Daniele Dal Moro mentre stava parlando con Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Ha voluto fare una sua ipotesi su quello che potrebbe verificarsi nel prossimo futuro, con la produzione che potrebbe arrecarle problematiche psicologiche. Lei ha voglia di prendere contatto nuovamente con l’ex Uomini e Donne, ma per ora non è stato possibile. Dopo la squalifica, non è infatti stato in studio e ha solamente utilizzato Twitter.

A Micol Oriana ha svelato: “Adesso il mio pensiero è di nuovo a Daniele, sono sicura che non mi faranno vedere niente e anche Tavassi lo pensa. 14 giorni qua chiusi senza sapere niente, zero, nulla. Qualcuno che mi dica qualcosa di Daniele. Ho attaccato la sua foto che avevo staccato prima, adesso sì che sono giù lo dico. Farò finta di stare bene. Non mi rovinate la serata, già non so niente di lui”. Poi a Giaele ha detto altro, infatti si augura che qualcuno al di fuori della casa possa riferirle qualcosa di interessante.

E alla terza finalista Giaele ha quindi svelato: “Amo, che qualcuno venga ad urlarmi o io non ce la faccio a non sapere niente. Non mi sembra neanche giusto, con l’altra persona hanno fatto vedere di tutto”. Vedremo se ci sarà qualche voce fuori dal GF Vip ad informarla degli ultimi avvenimenti su Dal Moro.