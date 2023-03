Il GF Vip 7 ha regalato grandi emozioni, ma anche la furia di Daniele Dal Moro contro Alfonso Signorini. La puntata andata in onda lunedì 20 marzo ha decretato l’eliminazione dal programma di Antonella Fiordelisi; per lei è stato fatale soprattutto l’intervento di sua madre, che aveva chiesto ai fan della ragazza di non votarla per farla uscire a causa dei suoi problemi psicologici nella casa. Invece gioia enorme per Giaele De Donà, che è diventata la terza finalista dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia.

Ma al GF Vip 7 non si poteva non parlare di Daniele Dal Moro, infatti Alfonso Signorini ha ricordato la squalifica avvenuta durante la scorsa settimana e ha avuto un confronto con Oriana Marzoli. Il conduttore Mediaset ha infatti affermato in piena diretta: “Nello scherzo si è perso il controllo, sappiamo come è andata a finire. Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole, per queste ragioni è stato squalificato. Non è che ci piaccia squalificare le persone”.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro furioso con Alfonso Signorini e il reality

Ma queste spiegazioni date al GF Vip 7 non hanno convinto affatto Daniele Dal Moro, che ha praticamente criticato l’intervento di Alfonso Signorini, usando anche dei termini abbastanza pesanti sui social. Tornando al padrone di casa della trasmissione, ha insistito con la Marzoli nonostante quest’ultima stesse cercando di difendere l’ex coinquilino: “La tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando. Lui si è fatto insistente a toglierti il trucco e hai detto: ‘Lasciami, non mi piace, mi fai male’. Quelle immagini erano bruttissime“.

Dopo aver sentito tutto, Daniele Dal Moro non ha accettato assolutamente quella dinamica dei fatti e ha pubblicato due post su Twitter, dove ha annunciato quali fossero le sue intenzioni in quel momento: “La mia voglia di sfondare quella ca*** di porta rossa e piombare in casa. Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine”. Quindi, ha fatti intendere che ci sia dell’altro dietro la sua squalifica dal reality show, che Signorini non ha citato. Il mistero si infittisce e quindi si attendono ulteriori precisazioni dall’ex gieffino.

La mia voglia sfondare quella cazzo di porta rossa e piombare in casa #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023

Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata.

Fine #GFvip #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023

E i suoi seguaci sono tutti dalla parte di Daniele: “Avevi qualche dubbio? Noi lo sappiamo”, “Daniele ti amiamo”, “Che pagliacci”, “Anche Ori saprà quando uscirà”, “Esattamente, schifo totale”, “Hanno fatto una figura di me***. Prima colpa tua, poi di Oriana e poi di entrambi”.