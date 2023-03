Puntata spaziale, quella del GF Vip 7 del 20 marzo 2023. È successo di tutto, ma sopratutto c’è stata una clamorosa eliminazione. Ma andiamo con ordine, la puntata è iniziata con un Alfonso Signorini indemoniato contro la mamma di Antonella Fiordelisi. Il motivo? La donna aveva scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi. Ne avevamo già parlato, una missiva in cui aveva minacciato di querelare Orietta Berti e in cui ha parlato di penali da pagare.

La donna aveva detto: “Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”.

Clamorosa eliminazione al GF Vip 7: cosa è successo

Chiaramente Alfonso Signorini ha subito chiarito che le cose non stanno cos’ e ha raccontato tutto ad Antonella: “Questa cosa della penale non è assolutamente vera e tu Antonella lo sai bene, se lasciate il gioco non dovete pagare nessuna penale. Lo voglio ribadire con molta forza e lo ripeto: se qualcuno di voi sente di non farcela la porta rossa è aperta, non vi teniamo legati, non avete pistole alle tempie, non siete in un carcere e non dovete pagare nessuna penale”.

Poi Signorini ha detto ancora alla Fiordalisi: “Io e te Antonella avevamo già parlato di questa difficoltà in un’altra parte del programma, quando tua madre tirava in ballo parole come il bullismo. Io ti chiesi ‘ti senti bullizzata?’ e tu mi hai risposto di no. E anche in quella occasione ti dissi ‘se ti senti a disagio quella è la porta, esci’ e tu mi hai risposto ‘no Alfonso, voglio rimanere’”.

E ancora: “Luca Salatino se n’è andato di sua spontanea volontà perché non riusciva più psicologicamente ad andare avanti e non ha pagato nessuna penale. Anche Patrizia Rossetti si è ritirata per un problema fisico ed anche lei non ha pagato nessuna penale”. Ma veniamo al televoto e alle percentuali: Giaele 48,2%, Nikita 247%, Milena Miconi 19,0% e Antonella 8,1%. È proprio la Fiordelisi alla fine a lascare la casa. La ragazza dirà: “Grazie mamma mi hai fatto uscire”.

