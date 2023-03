L’annuncio è arrivato verso la fine: è lei la terza finalista del GF Vip 7. Non appena il suo nome è stato pronunciato da Alfonso Signorini nella casa c’è stata una vera esplosione di gioia. Un momento rilassante dopo le tensioni e le due parole di Orietta Berti su Antonella Fiordelisi. L’opinionista, infatti, non ha avuto modi teneri con la concorrente sparando a zero anche sulla famiglia. “Non ti ho mai offesa. Ho detto che sei arrogante, maleducata e che non rispetti gli altri. Non è un’offesa”.



“Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire ‘Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?’. Ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti. Capisco perché sei così”. Poi è stato il momento dell’annuncio della finalista che vedeva davanti Giaele De Donà e Nikita Pelizon, al centro di polemiche durante il pomeriggio.





GF Vip 7, Giaele De Donà è la terza finalista del programma



Il pubblico ha deciso di mandare in finale Giaele De Donà. Tante lacrime per lei anche se l’emozione più grande è arrivata quando è entrata la mamma, seduta sulla sedia a rotelle. Tante lacrime di commozione per la madre di Giaele, che ha avuto la forza di venire a salutare la figlia. “Cucciola ti voglio bene, sei bellissima. Sei grande, ho visto qui fuori la premiazione. Ho pianto. All’inizio eravamo un po’… Adesso hai ripreso tutto alla grande e siamo tutti molto felice”.



La scelta di Giaele è sembrata un po’ strana a una parte del pubblico. Scrive un’utente: “2 su 3 finaliste non meritavano minimamente (se proprio devo dirla tutta, anche 3/3 per quanto mi riguarda, ma va be’..). Persone che hanno vissuto all’ombra di altri e siamo oggettivi su questo. Una Micol che se non veniva interpellata da un’Antonella o da un Tavassi, per cazzate varie, non si sapeva chi fosse e una Giaele che come persona ha dato praticamente 0 se non spettegolare e basta”.



“ Fuori sono andati tutti i possibili finalisti e dentro è rimasto il nulla, mi dispiace veramente solo per Nikita. Parlano tanto di buon esempio ma stanno mandando avanti le persone che “tutto” hanno fatto tranne che dare esempio. Potrei continuare a parlare all’infinito ma è anche inutile dato che penso proprio che abbiano anche già il vincitore, detto ciò il GF, per me, è finito stasera”.