GF Vip 7, piovono critiche velenose su Nikita Pelizon quando mancano poche ore alla puntata di lunedì 20 marzo, al centro della discussione ancora una volta Luca Onestini. Per Nikita sono stati giorni complessi, alla fine della scorsa settimana era stata attaccata dalle coinquiline. Tutto era partito dopo la nomination di lunedì (che i vipponi non sanno non porterà ad alcuna eliminazione piuttosto al nome del secondo finalista dopo Oriana Marzoli) quando Nikita aveva fatto il nome di Giaele. Nome che forse era nell’aria ma che era arrivato in una maniera tale da far storcere il naso a Giaele.



Giaele che aveva dato a Nikita della bugiarda. In sua difesa si erano mossi immediatamente i sui fan: “Scusate ma ogni cosa che fa questa ragazza deve essere criticata a prescindere, adesso spiegatemi perché Giaele se la prende così tanto per una nomination quando lei stessa ha nominato più volte Nikita, allora Alberto?”.

GF Vip 7, Nikita Pelizon vicina a Luca Onestini: pubblico furioso



E ancora: “Non era amico di Giaele? Giaele ha nominato Daniele ed è molto amica di Oriana però nessuno si permette di dire nulla, un altro pretesto per attaccare Nikita, tanto qualsiasi cosa faccia non va mai bene”. Ora però a scatenarsi contro Nikita Pelizon sono gli stessi fan che la stanno sostenendo al GF Vip 7, motivo? Il riavvicinamento a Luca Onestini durante la sua festa di compleanno.



Dopo l’abbraccio Nikita ha detto: “Erano quattro mesi che non ti abbracciavo”. “Quanto è cringe questa dichiarazione di Nikita per Luca: mi sento in imbarazzo per lei, visto che fino a poche settimane fa lo faceva passare per un maniaco”, ha commentato un altro utente social. “Questa ragazza fa davvero paura. Ma la dignità di accettare un no e andare avanti?“, ha commentato ancora qualcun altro contro Nikita.



Ma c’è anche chi la difende: “Nikita bello che si parla con Luca. Nonostante tutto dei bravi ragazzi si sono allontanati perché gli autori Signorini Orietta hanno messo del loro per mettere cattiva luce Nikita e mandare video studiati a doc. Lei non ha mai dato maniaco a lui e non si è fatta film. Lui che a un certo punto ha dovuto cambiare gioco secondo me sotto consiglio degli autori, cambiare copione per capirci”.