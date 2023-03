Nikita Pelizon contro Oriana Marzoli al GF Vip 7. La giovane dopo un periodo di apparente calma è tornata Ada attaccare nuovamente la bella venezuelana che proprio ieri ha finalmente vissuto una cena romantica con Daniele Dal Moro. Per i due infatti è una serata speciale. Per gli Oriele infatti è stato il momento tanto atteso di vivere la loro prima cena in solitaria, nel romantico loft. La stanza, piena di palloncini e cuori, ha dato vita a una cena quasi di San Valentino, per la gioia dei fan.

Chiaramente Oriana e Daniele si sono dovuti cucinare ogni piatto e il menu ha previsto: spaghetti al tartufo e filetto alla griglia. A quel punto Dal Moro diventa chef per una sera e crea qualcosa di davvero buonissimo, nonostante qualche goffo aiuto di Oriana. I due quindi approfittano della bella solitudine per conoscersi meglio e Oriana racconta il suo passato: dal trasferimento in Spagna alle radici italiane.

Nikita Pelizon contro Oriana Marzoli al GF Vip 7

Ha detto: “Sono stata un po’ ribelle quando avevo sedici anni” spiega, dicendo di sentirsi molto più a Casa in Spagna – dove è cresciuta – che in Venezuela, il posto dove è nata. Dal Moro non si perde neanche un passaggio del suo racconto e sembra proprio che le cose tra i due possano funzionare in un ambiente diverso, più intimo. Fuori però, Nikita aveva qualcosa da dire ad Oriana e l’ha fatto confidandosi con la sua bestfriend Antonella Fiordelisi.

Riguardo i flirt nella casa (quelli della Marzoli) dice: “Da Luca becchi un rifiuto, con Daniele – con insistenza – comunque non riesci a concludere – tant’è che l’altro ieri, quando piangeva ha detto che si stava conoscendo con una persona e mancavano venti giorni alla fine del programma e piangeva senza lacrime, cosa significa che mancano venti giorni alla fine del GF Vip”.

Ma non è finita perché Nikita Pelizon poi dice sempre ad Antonella Fiordelisi su Oriana: “Vedi che sta a fare i balletti e le coreografie…”. Poco dopo anche l’ex schermitrice salernitana decide di dire una cosa sulla Marzoli: “Beate loro che riescono a piangere senza lacrime”. Che significa questa frase? Perché dicono che riescono a piangere senza lacrime? È davvero così? Seguirà un confronto.

