Non sono momenti semplici questi per Alfonso Signorini. Da diversi giorni infatti, si rincorrono notizie, non proprie bellissime, sul suo futuro lavorativo e non solo. Per chi se lo fosse perso, il conduttore del GF Vip 7, dopo 17 anni di onorato servizio, Signorini ha lasciato la direzione di “Chi“. Da quello che è stato comunicato, al suo posto, nel ruolo di direttore responsabile del magazine di cronaca rosa, è subentrato Massimo Borgnis. Si tratta del finora vice direttore esecutivo di “Chi” dal 2009.

Sembra chiaro tuttavia che Signorini non ha assolutamente abbandonato il giornale. L’uomo infatti è diventato direttore editoriale. Che significa? In pratica continuerà a dettare la linea editoriale, così come la pubblicazione, in rappresentanza dell’azienda editrice del prodotto giornalistico. Chiaramente però, anche se questa notizia è stata confermata dai diretti interessati, ha comunque generato una serie di rumors abbastanza importanti sulla vicenda e la figura di Alfonso.

Alfonso Signorini la verità su Chi e il GF Vip: “Non mollo”

Qualcuno infatti ha ipotizzato che il conduttore sia stato “licenziato”. Ma non è finita qua, perché a queste voci si sono aggiunte anche quelle su una possibile sostituzione al GF Vip. Insomma, qualcuno dice che dopo 4 anni è tempo di cambiare un po’ il capitano della nave. Ma è a questo punto che Alfonso Signorini decide di prendere il corno per le corna e mettere qualche puntino sulla i.

L’uomo ha quindi deciso di rispondere con un duro sfogo nella rubrica “A tu per tu”, presente proprio sul settimanale. “Quando ti chiedono come stai – dice – rispondi sempre che non stai bene. Così ti lasceranno in pace. Senza contare gli pseudo amici, quelli che, con aria fintamente preoccupata, ti prendono da parte per chiederti ‘Ma è vero che non stai bene?’”.

Poi conclude: “I più ottimisti azzardano ‘Mi dicono che presto lascerai tutto. Ma è perché ti sei stancato o perché ti hanno fatto fuori?’”. Insomma, secondo le sue parole, non ci sono stati malintesi o incomprensioni, anzi. È sempre lui al timone di “Chi” e per quello che riguarda il GF Vip, niente di cui aver paura: resta lì dov’è ora.

