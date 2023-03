Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro, momento hot sotto gli occhi di tutti. Ormai il pubblico italiano del GF Vip 7 è solito prestare attenzione a ogni dettaglio, pronto ad accogliere colpi di scena e sorprese impreviste. Tra i due gieffini è accaduto qualcosa che aprirebbe la strada a diverse ipotesi. Tutto avrebbe avuto inizio quando Nikita e Antonella Fiordelisi stavano parlando sedute a tavola.

Daniele Dal Moro guarda Nikita Pelizon in modo strano. Conversazione a tavola tra gieffine, poi Antonella Fiordelisi fa cenno di abbassare scherzosamente la canotta alla modella triestina proprio davanti a Daniele: il dettaglio dello sguardo del concorrente non è sfuggito ai più attenti. Imbarazzo o dietro quello sguardo si nasconde qualcosa di diverso?

Daniele Dal Moro guarda Nikita Pelizon in modo strano: “Rimasto incantato…”

In ogni caso, per entrare nello specifico della vicenda, Daniele Dal Moro avrebbe manifestato un sorriso alquanto malizioso e di base davanti alla scena non avrebbe distolto lo sguardo. Nikita Pelizon dal canto suo ha subito portato le mani al petto per evitare che di mostrare le sue nudità davanti al gieffino. I fan che hanno rivisto la scena sembrano aver preso il volo con la fantasia: “Antonella fra un po’ cacciava una te**a a Nikita, Daniele tutto bene?” commentano con ironia.

E ancora: “Antonella stava per creare un disastro in diretta a Nikita, Daniele nel frattempo si è incantato“. In ogni caso la vicenda potrebbe sollevare ulteriori tensioni in casa con Oriana Marzoli. Infatti di recente Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sono scagliate contro Nikita Pelizon per un motivo: “Nikita ha nominato Giaele buttando fuori un discorso di un mese fa. Prima non aveva la memoria per ricordarsi le cose e doveva prendere gli appunti, adesso ce l’ha e butta fuori cose con me nella prima settimana. Da adesso in poi neanche ciao a lei“. Anche Giaele è apparsa infuriata: “Nikita non mi deve dare neanche il buongiorno“.

Tra Nikita e Oriana non sembra scorrere buon sangue e il gesto della Marzoli sotto gli occhi dei telespettatori non è sfuggito e anzi è stato ampiamente criticato. Infatti la gieffina avrebbe accennato il gesto di un calcio nei confronti della modella triestina. Molti lo hanno interpretato con fare scherzoso, altri un po’ meno commentando la vicenda così: “Non riesco ancora a credere che Signorini non solo non abbia rimproverato il gesto di scherno di Oriana(il calcio all’aria)nei confronti di Nikita, ma che l’abbia addirittura osannata. @Mediasetitalia volete continuare ad avallare il bullismo in prima serata? #gfvip”.