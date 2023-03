Nella puntata del 13 marzo del GF Vip 7, sono sette i concorrenti finiti al televoto, ovvero: Daniele, Nikita, Antonella Fiordelisi, Milena, Micol, Luca Onestini e Giaele. Uno soltanto di loro riuscirà ad aggiudicarsi il posto di secondo finalista, al fianco di Oriana Marzoli. Contrariamente alla maggior parte delle aspettative degli spettatori, Oriana si è infatti, già da un paio di settimane, aggiudicata la finalissima.

Nella puntata di giovedì 16 marzo del GF Vip 7, verrà dunque dato spazio alla proclamazione da parte di Alfonso Signorini del secondo finalista. La finale del programma ricordiamo che è prevista per giorno 3 aprile 2023. Pare comunque tramite le preferenza dei fan, sul forum del programma, che sia proprio Nikita in testa, persino al di sopra di Antonella Fiordelisi, con quasi il 40% dei voti a suo favore.

Leggi anche: “Una cosa proprio brutta”. GF Vip 7, il gesto ‘choc’ a Nikita dagli altri vipponi: la reazione





GF Vip 7, Nikita possibile seconda finalista secondo i sondaggi social

Dunque tale risultato, avuto tramite il forum del GF Vip 7, vedrebbe Nikita stracciare Antonella Fiordelisi, la quale attualmente si piazza al 19% delle preferenze social. Probabilmente ciò è dovuto anche a quanto accaduto la scorsa settimana, dove abbiamo visto la squalifica di Edoardo Donnamaria, con cui Antonella fa coppia all’interno del programma da tantissimi mesi. Tale coppia ha comunque sempre avuto continui alti e bassi.

Al terzo posto vediamo invece con il 14% di voti a suo favore Daniele Dal Moro. Anche Daniele ha avviato all’interno del programma una frequentazione, proprio con l’attuale unica finalista del GF Vip 7, Oriana Marzoli. All’ultimissimo posto della classifica notiamo invece il nome di Milena Miconi, famosa attrice ed ex modella italiana, entrata nel programma dopo qualche mese dal suo avvio. Milena Miconi avrebbe dunque giusto il 2% delle preferenze nei sondaggi social.

Non resta dunque che aspettare la puntata di giovedì 16 marzo per capire chi effettivamente tra Nikita ed Antonella Fiordelisi sarà la seconda finalista del programma e potrà festeggiare assieme ad Oriana. Ricordiamo inoltre che dal 20 marzo in poi ci sarà nuovamente un solo appuntamento settimanale del GF Vip 7 e il 3 aprile potremo finalmente vedere chi si aggiudicherà il montepremi finale messo in palio dalla produzione.