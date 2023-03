Momento difficile al GF Vip 7 per Nikita Pelizon, che ha fatto i conti con un brutto gesto degli altri concorrenti nei suoi confronti. Lei se n’è accorta solo successivamente e si è subito notata la sua delusione. Ma ha reagito immediatamente e ha avuto un atteggiamento, lodato dal pubblico. Lei è diventata la preferita del pubblico in un sondaggio fatto nelle scorse ore e anche in questa occasione i telespettatori si sono schierati tutti dalla sua parte. Quindi, la sua partecipazione alla finale sembra sempre più vicina.

Ma intanto sta facendo discutere e non poco un video del GF Vip 7 su Nikita Pelizon e gli altri vipponi. Un momento di grandi festeggiamenti si è trasformato in tristezza, quando la modella ha scoperto cosa le era stato fatto alle sue spalle. In particolare la gieffina ha poi fornito la sua spiegazione ufficiale ad Oriana Marzoli e nella puntata in diretta del 13 marzo Signorini potrebbe chiedere delucidazioni. Vediamo quindi che tipo di torto hanno fatto nei confronti della ex fidanzata di Matteo Diamante.

Leggi anche: “La notte con Nikita”. Sorpresa al GF Vip 7, ha parlato Onestini: e gli altri vipponi stupiti





GF Vip 7, brutto gesto a Nikita Pelizon

Tutto è successo durante la festa al GF Vip 7 per Oriana Marzoli. Nikita Pelizon e gli altri concorrenti hanno dato gli auguri all’influencer originaria del Venezuela perché il 13 marzo è il suo compleanno. Tutti i gieffini, ad eccezione di Nikita, le hanno fatto un bellissimo regalo e quest’ultima è stata estromessa. Infatti, non era affatto a conoscenza di questa decisione del gruppo, che l’ha fatta fuori in maniera clamorosa anche da questo momento gioioso. E le parole della triestina sono state emblematiche.

Si trattava per la precisione di un cartellone di auguri, dedicato ad Oriana. Quando Nikita Pelizon lo ha visto, si è alzata e ha raggiunto la Marzoli dicendole: “Ori, io te li faccio dal vivo perché non ero stata avvisata del cartellone, auguri“. E l’utente Twitter Soleil Sorge Supporter, che ha condiviso le immagini, ha aggiunto a proposito di quanto successo in quei frangenti: “Invece poi mentre Oriana parlava con Micol, Nikita è andata vicino al letto e le ha scritto una piccola dedica sul cartellone. Nikita è superiore, mi dispiace”.

Nikita: -“Ori io te li faccio dal vivo perché non ero stata avvisata del cartellone”



Invece poi mentre Oriana parlava con Micol, Nikita è andata vicino al letto e le ha scritto una piccola dedica sul cartellone.



Nikita è superiore, mi dispiace 🤍#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/RsP4x3nHX8 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 12, 2023

Sui social, dopo questo comportamento contro Nikita, tutti hanno difeso la ragazza: “Nikita buona di cuore”, “Anche la delicatezza di scrivere sul retro il suo messaggio, sapendo di non essere ben voluta da Oriana”, “Sempre dolce e senza malizia Nikita”, “Ce ne vuole ad arrivare alla superiorità di Nikita”.