Alfonso Signorini ha risposto a una lunga lettera di una lettrice di Chi e ha sorpreso per il nuovo punto di vista su alcuni concorrenti del GF Vip 7. Di recente il conduttore è finito al centro della bufera per una puntata del suo relaity show, quella andata in onda il 3 marzo.

L’appuntamento è finito sotto la lente di ingrandimenti di Pier Silvio Berlusconi, il quale, visti i contenuti ritenuti volgari e non adatti al pubblico, ha deciso di cancellare la messa in onda della replica sul canale La5 e la pubblicazione del filmato dai siti ufficiali di Mediaset Infinity e del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini risponde a una lettrice di Chi e critica Daniele Dal Moro

Negli ultimi giorni anche Alfonso Signorini è sembrato più critico nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Una nuova linea data dall’ad di Mediset, ha imposto anche un più sobrio dress code per la diretta delle prime serate in onda lunedì e giovedì. A causa si alcuni atteggiamenti nei confronti di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria è stato espluso. Ora una lettrice chiede perché Daniele Dal Moro non venga punito con una squalifica. Secondo la lettrice, infatti, il vippone tratterebbe molto male Oriana Marzoli, la concorrente con cui ha un flirt.

“La sera stessa dell’uscita per squalifica di Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro urla senza controllo contro la signora Marzoli: ma Dal Moro aveva ascoltato le sue parole durante la trasmissione?”, scrive la lettrice a Signorini. E ancora: “Il giorno dopo il “povero” Daniele confessa che si sente addirittura oppresso dal “veemente” desiderio della signora Marzoli e prosegue rivelando particolari intimi della ragazza, senza rispetto, nella maniera più volgare e cattiva”.

“Lei ha ragione. – è stata la risposta di Alfonso Signorini – Oriana è una bella scoperta di questa edizione. Una donna libera, a volte eccede in un linguaggio troppo colorito, ma sa sempre cogliere l’aspetto costruttivo e positivo della realtà. Il primo posto da finalista se lo merita a pieni voti. Quanto a Daniele, non è cattivo, ma è sicuramente egoriferito. Parla sempre e soltanto di sé e dei suoi problemi. Non ha ancora imparato ad ascoltare”.