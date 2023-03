GF Vip 7, la confessione a un passo dalla vittoria. Gli inquilini della casa sono giunti quasi al termine di un’entusiasmante esperienza televisiva. Il reality show di Alfonso Signorini arriva alle ultime battute o quasi, e per gli inquilini della casa più spiata d’Italia le giornate diventano sempre più turbolente e dense di paure.

La confessione di Giaele De Donà tra le lacrime. La tensione non si riesce a trattenere e con essa anche il timore di poter essere eliminati dal gioco a un passo dalla vittoria. Ne avrebbe parlato a fine puntata Giaele De Donà, che senza alcun filtro ha confessato a Luca Onestini di avvertire la paura in merito al rapporto con il marito che dopo sei mesi di assenza potrebbe ritrovare diverso. Dubbi leciti che su Twitter sono stati ampiamente commentati anche dai fan del programma.

La confessione di Giaele De Donà tra le lacrime: “Non è cambiato nulla…”

“Certo, il fatto che lui non sia mai venuto è strano ma sicuramente non significa che sia negativo, solo che io vivo il rapporto con un’altra persona in modo diverso, poi ognuno vive le relazioni come vuole. Io credo che tu non abbia sbagliato niente perché hai solo scelto quello che secondo te era meglio e cioè partecipare al programma”, sono state le parole di Luca Onestini per rincuorare la gieffina. La replica di Giaele non ha tardato: “Io spero solo che lui abbia capito che questo era un treno importante da prendere per me, ma che comunque per quanto mi riguarda, non è cambiato nulla“.

Alcune osservazioni sui social dopo la confessione di Giaele, un utente commenta così: “Vorrei ricordare a tutti che Giaele è una ragazza di 24 anni, come Antonella, ma la prima è stata giudicata, fatta passare male, colpevolizzata, la seconda difesa, protetta e scusata perché è una giovane ragazza…”. Giaele De Donà continua dunque a ricevere non pochi apprezzamenti dopo ben sei mesi di convivenza forzata dentro la casa di Cinecittà.

E sempre a proposito di Giaele, nel corso dell’ultima diretta tv, lo stesso Alfonso Signorini avrebbe chiamato la gieffina per un confronto in confessionale. Allarmato dalla sua magrezza, il conduttore ha esortato la ragazza a impegnarsi per prendere un po’ di peso: “Voglio darti un consiglio come se fossi un fratello, mi raccomando mangia, perché io ti vedo troppo magra”. Non sappiamo se Giale De Donà sia sotto forte stress, o come dicevamo, è questa la sua forma fisica classica.