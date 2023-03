Adesso sono davvero guai al GF Vip 7. Il rischio di uno scontro durissimo tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon è ormai sempre più grande, ma l’influencer venezuelana non è l’unica ad essere infuriata con la modella di Trieste. Anche Giaele De Donà, subito dopo la puntata, ha protestato contro il comportamento della coinquilina e ora si attendono dei faccia a faccia che potrebbero essere tutt’altro che pacifici. Non sarà facile per Signorini tenere tutti calmi in vista della prossima puntata di giovedì 16 marzo.

Al termine dell’appuntamento del GF Vip 7, Oriana Marzoli si è arrabbiata per una scelta fatta da Nikita Pelizon e soprattutto per alcune motivazioni usate da quest’ultima per puntare il dito contro di lei e Giaele. Per fortuna in casa non si sono vissuti unicamente momenti di tensione, infatti è stato dato spazio anche ad Edoardo Tavassi, che ha fatto un’imitazione molto divertente nei confronti di Antonella Fiordelisi, la quale ha trascorso giorni parecchio tristi dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria.

GF Vip 7, Oriana Marzoli contro Nikita Pelizon

Al GF Vip 7 non ci sono affatto buoni rapporti tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Soltanto durante il compleanno della prima c’è stato un attimo di tregua, con un abbraccio tra le due e una piccola dedica fatta dalla triestina. Ma nelle ultime ore la furia della venezuelana è aumentata, dopo aver fatto una scoperta relativa alle nomination. E Giaele De Donà è parsa anche molto furiosa e ha annunciato che si comporterà in modo drastico nei confronti della compagna di avventura, con la quale è ormai in guerra.

Oriana ha reagito così di fronte alla nomination di Nikita: “Nikita ha nominato Giaele buttando fuori un discorso di un mese fa. Prima non aveva la memoria per ricordarsi le cose e doveva prendere gli appunti, adesso ce l’ha e butta fuori cose con me nella prima settimana. Da adesso in poi neanche ciao a lei“. Dello stesso avviso Giaele, completamente fuori di sé: “Nikita non mi deve dare neanche il buongiorno“. Saranno giorni difficilissimi e che saranno caratterizzati da fortissime tensioni.

Per vedere le immagini integrali di queste critiche di Oriana e Giaele nei riguardi di Nikita, potete cliccare sulla parola video. La Marzoli e la De Donà si sono sfogate duramente davanti alla presenza degli altri vipponi Micol Incorvaia e Luca Onestini.