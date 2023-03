Nella serata del 13 marzo è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip 7. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi hanno rubato la scena per un gesto di lui, che ha sorpreso la coinquilina ma anche il pubblico. Comunque, nel corso dell’appuntamento con Alfonso Signorini, è stata decretata anche l’eliminazione di Andrea Maestrelli. Una volta giunto in studio, però, ha scoperto di avere il biglietto di ritorno e quindi la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia continua.

Inoltre, sempre durante la puntata del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi non ha solamente visto qualcosa di inedito su Edoardo Tavassi. Ma ha avuto l’opportunità di ricevere un videomessaggio da Edoardo Donnamaria, che è stato squalificato dal reality show. Lei ha manifestato la volontà di continuare ovviamente la frequentazione al di fuori del programma e di voler andare a convivere. Poi ha anche potuto incontrare il papà Stefano Fiordelisi, che è ritornato a grande richiesta, come spiegato dal conduttore.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi sorpresa dal gesto di Edoardo Tavassi

Alfonso Signorini ha mostrato al GF Vip 7 un video riguardante Antonella Fiordelisi, che coinvolgeva anche Edoardo Tavassi e Luca Onestini. Ma è stato soprattutto il fratello di Guendalina ad aver lasciato tutti senza parole per un suo comportamento inaspettato. Possiamo subito anticiparvi che la reazione della ragazza è stata estremamente positiva, infatti ha apprezzato l’ironia del compagno di avventura, che ha fatto divertire non poco anche i telespettatori. Un momento certamente molto conviviale.

Sono state fatte vedere delle immagini su Antonella Fiordelisi, che è sembrata disperata nei giorni scorsi dopo l’addio di Donnamaria. Lei ha infatti posizionato una foto del volto di Forum sul letto, tipo un santino, e ha anche parlato verso il cielo nella speranza che fosse ascoltata. Allora Tavassi in confessionale ci ha scherzato su e ha fatto una divertente imitazione della giovane. Lui le ha ricordato, sempre con toni molto sereni, che il suo fidanzato non è morto e che quindi potrà rivederlo tra non molto. E Antonella è scoppiata a ridere più volte.

su Twitter la gente ha commentato così il siparietto super divertente: “Meno male che c’è Tavassi, non ne possiamo più dei Donnalisi”, “Tavassi è la mia vita”, “No vabbè, Tavassi fa troppo ridere”. Ma non sono mancati anche attacchi contro Antonella: “Pagliaccia”, “Buffona, sei un’attrice”.