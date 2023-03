GF Vip 7, durante la puntata di ieri sera tante carne al fuoco: ma una cosa, su tutte, ha attirato l’attenzione del pubblico, un annuncio di matrimonio da parte di un ex vippone che da poco ha lasciato la casa. Una scelta che era già stata ventilata al settimanale Chi e ribadita ieri sera, lunedì 13 marzo. Prima di questo evento però c’era da segnalare il ritorno del padre di Antonella Fiordelisi nella Casa. Un reunion che ha fatto scoppiare in lacrime l’ex schermitrice. “Come stai amore? Ti mando gli auguri da parte di mamma, che ti segue senza tregua, siamo fieri di te”.



“Perché hai fatto un percorso bellissimo, sei entrata bimba e sei uscita una donna, avrai sempre meno bisogno della nostra presenza. Voglio che non perdi mai il tuo sorriso, sorridi sempre, Edoardo ti vuole bene, avrete modo di conoscervi fuori, di smussare quegli angoli che avete entrambi, con l’amore che c’è che è innegabile, riuscirete a costruire qualcosa. La vostra felicità è la nostra. Non so come hai fatto a resistere, hai retto la partita come solo tu sai fare”.

GF Vip 7, Attilio Romita annuncia il matrimonio con Mimma



Dopo questo momento è arrivato l’annuncio di Attilio Romita davanti ad Alfonso Singorini: il vippone ha anche fatto sapere di volere per sé come testimoni Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, mentre per Mimma si è pensato ad Alfonso Signorini, che le sarebbe stato vicino dandole tanti consigli durante l’esperienza di Attilio Romita al GF Vip.



La presenza di Attilio Romita non era poi così scontata, specie dopo le parole pesanti della scorsa settimana e gli attacchi alla produzione. A Nuovo Tv, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, ha spiegato: “Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo, mi aveva detto, ed aveva ragione”.



E ancora: “Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto, senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio. Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà”.