GF Vip, tutti sono rimasti sorpresi nel vedere il riavvicinamento di Luca Onestini a Nikita Pelizon. L’ex tronista di UeD ha infatti abbracciato la gieffina in occasione della festa di compleanno e dei fuochi d’artificio a lei dedicati. Già nei giorni scorsi si era notato un cambio d’atteggiamento tra i due. Ricordiamo che il loro rapporto, dopo un certo feeling, si era rovinato con Luca che aveva accusato Nikita di aver detto bugie sul loro conto.

In ogni caso i due diretti interessati, a domanda esplicita su cosa stesse succedendo, hanno risposto in modo diverso. Nikita si è mostrata, diciamo così, più possibilista: “Non so che cosa rispondere. Sono razionale quando si tratta di lui. Mi fa piacere che ci parliamo, diciamo così. Non siamo ancora amici. Se mi passa l’attrazione nei suoi confronti, mi piacerebbe essere sua amica“. Luca, invece, è rimasto più sulle sue: “Stiamo convivendo. Il programma sta per finire. So che ci sono delle cose che non mi piacciono ma la vita è un’altra cosa”. Ora Luca è tornato a parlare della questione con gli altri inquilini.

Luca Onestini spiega cosa sta succedendo con Nikita

Parlando in giardino con Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli Luca Onestini è tornato sull’argomento e ha spiegato: “Non è che io non mi renda conto o non veda. Però adesso a me non me ne frega più nulla e basta. Parlo con chiunque, sto così e basta. Me la vivo serena. Questo non vuol dire essersi dimenticati, non vuol dire che sono stron*** le cose successe, cioè non mi sono piaciute, io le ho chiarissime”. A questo punto è arrivata la precisazione di Oriana.

“Ma io lo dico per te – ha detto Oriana Marzoli – perché sai perfettamente che dopo in puntata… fanno vedere o fanno capire… che ne so, lo dico per te. Lo so che non sono cose che vai a cercare ma passa per un’altra cosa anche se io lo so che tu non hai nessun interesse, però…”. Anche Edoardo Tavassi ha detto la sua: “Si tratta di quieto vivere”.

Ma che fa per sentirsi dire certe cose? Veramente mi sembra il più razionale nei rapporti con gli altri. Con Nikita c’è stato un continuo tentativo di difendersi… Fuori dalla casa, secondo me procederà per vie legali e fa bene. Con Oriana fa quello che fa anche con altre… 🤔 — paola (@masia_paola) March 20, 2023

In tanti hanno commentato questa discussione: “Oriana ha ragione , ma ha troppa fiducia di luca e non ha capito che tutto quello che fa è calcolato , perché poi in PUNTATA con due paroloni da poeta riesce a cavarsela sempre bene!io purtroppo l ho sgamato da tempo a questo qui ,anche sul rapporto lui e Oriana è spinto dal conf!”. E: “Sempre un passo avanti,altra categoria Onestini….spiace per chi rosica”. Poi c’è chi dice: “Ma che fa per sentirsi dire certe cose? Veramente mi sembra il più razionale nei rapporti con gli altri. Con Nikita c’è stato un continuo tentativo di difendersi… Fuori dalla casa, secondo me procederà per vie legali e fa bene. Con Oriana fa quello che fa anche con altre…”. Qui la clip sul ‘nuovo clima’ tra i due.

