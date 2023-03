GF Vip 7, Luca Onestini e Nikita Pelizon cosa sta succedendo tra i due? Ieri sera, durante la puntata del 16 marzo, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip e interrogato immediatamente i vipponi. La punta di ieri ha visto l’arrivo di Micol Incorvaia in finale con tanto di polemiche per i voti pilotati di Tavassi. “Ha vinto Micol con i voti di Tavassi da sola non vale nulla, fossi in lei non sarei tanto felice!!! E comunque da tutti i commenti che ho letto era Nikita la finalista, ma non dimenticatevi che Micol è una raccomandata è che signorini è stato il padrone della nipote”.



Nel dettaglio infatti Micol si è aggiudicata un posto nella finale con il 33,2% dei voti, battendo Antonella Fiordelisi (21,5%), Daniele Dal Moro (21,1%), Nikita Pelizon (19,4%), Luca Onestini (3,2%), Milena Miconi (1,1%) e Giaele De Donà (0.5%). “Io non ho parole…sui siti dei sondaggi sempre prima Nikita al 40% e Micol quarta con il 12% poi caso strano come capita sempre si arriva al televoto del grande fratello è tutto cambi”.

GF Vip 7, Luca Onestini e Nikita Pelizon di nuovo vicini?



Insomma, come al solito le polemiche al GF Vip 7 non mancano e non mancheranno dopo le reazioni di Onestini davanti alla clip in cui sembrava esserci un riavvicinamento tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. È stato un bel momento”, ha ammesso la concorrente. Luca, invece, non sembrava d’accordo tanto che Signorini ha detto: “Leggo il terrore negli occhi di Onestini”. E la risposta dell’ex Uomini e Donne non si è fatta attendere.



“Non è terrore. Al compleanno di Antonella siamo stati tutti insieme.Alberto e io stavamo ascoltando la musica e ballando. Siamo rimasti lì mentre c’erano anche Antonella e Nikita e ci siamo schizzati. Stiamo convivendo. Il programma sta per finire. So che ci sono delle cose che non mi piacciono ma la vita è un’altra cosa”. Poi ha parlato anche Nikita.



“Non so che cosa rispondere. Sono razionale quando si tratta di lui. Mi fa piacere che ci parliamo, diciamo così. Non siamo ancora amici. Se mi passa l’attrazione nei suoi confronti, mi piacerebbe essere sua amica. Se dimentico i momenti belli e quelli brutti. Perché conosco sia il lato bello che il lato brutto, e quello bello è molto bello”.