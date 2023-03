GF Vip 7, brutta notizia per Alfonso Signorini. La puntata di ieri giovedì 16 marzo è destinata a lasciare strascichi soprattutto per quanto successo ad Antonella Fiordelisi e per le dichiarazioni della gieffina: “Questo è il primo e ultimo reality che farò. Ah no? Poi vedrai se ne farò altri. Questo ho voluto fare, ma adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta”.



E ancora: “Non ce la faccio più Andre. Non sto bene sono stanca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò. Io ora mangio fuori, non mangio con questi qui. Non mi merito di stare qui con queste persone ve lo dico. Questo è quello che penso. Ho sperato che magari andasse Nikita in finale e invece nulla. Quindi significa che da fuori non si vede nulla. Se questi sono i risultati. Nemmeno Nikita è andata, io speravo che una delle due andasse”.

GF Vip 7 e Alfonso Signorini ko nella sfida auditel del 16 marzo



Antonella non si era fermata: “Io non ce la faccio più perché ho fatto tanto. Non come le altre che non fanno nulla e non si smuovono mai e non hanno nulla. Quello che vedo io forse non è quello che vede il pubblico Le cose non si possono vedere se uno parla senza microfono, cosa che ho visto e sentito”. Attraverso il profilo Twitter della gieffina, erano arrivate altre lamentele.



In particolare, dai genitori di Antonella: “Credo che invitare Antonella ogni volta in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash, di NON salvare Antonella, per il suo bene”. La puntata particolarmente elettrica non ha salvato il GF Vip 7 e Alfonso Signorini da una brutta notizia: quella di essere sconfitto nella gara degli ascolti.



Scrive Davide Maggio: “Nella serata di ieri, giovedì 16 marzo 2023, su Rai1 il finale della fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha interessato 4.254.000 spettatori pari al 22.7% (primo episodio: 4.411.000 – 21.5%, secondo episodio: 4.113.000 – 23.9%; qui i dati dell’ultima puntata della sesta stagione, qui tutti gli ascolti della settima stagione). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori pari al 19.1% di share (GF Vip Night: 1.025.000 – 27.5%, Live: 585.000 – 18.3%)”.