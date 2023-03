GF Vip 7, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon; e ancora Daniele e Giaele e poi, Daniele e Oriana Marzoli: se c’è un protagonista assoluto di questa settimana del reality questo è l’ex Uomini e Donne. Poche ore prima della diretta era stato al centro di rivelazioni da parte di Oriana Marzoli con la quale aveva passato una romantica cena insieme. Cena che la modella venezuelana aveva raccontato agli altri componenti del gruppo degli Spartani, ormai maggioritario nella Casa.



Nel dettaglio Oriana aveva raccontato come: “È andata molto bene, mi sono trovata molto bene, però non ci siamo baciati, però ti dico anche la situazione. Le luci tutte accese, le telecamere tutte addosso. Non è molto naturale. Musica sì ma io speravo abbassassero le luci, soprattutto con un ragazzo e sto facendo finta che si tratti di un appuntamento in piena regola. Mi ha raccontato delle cose da piccolo, adesso un po’ capisco”.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro non salva Nikita Pelizon



“Da piccolo lo prendevano di mira… io non sapevo che lo menavano, dopo è cambiato e rispondeva forte però prima no”. Daniele Dal Moro durante la puntata del GF Vip 7 di ieri non ha commentato, ma ha servito un piatto alquanto indigesto a Nikita Pelizon. Tutto è successo quando è arrivato il momento per i concorrenti di salvare uno degli inquilini tra Andrea, Nikita, Milena e Antonella.



“Io so bene chi salvare. Io salvo Andrea perché lui l’altra volta si è ricordato di me e gli amici si vedono nel momento del bisogno. Quindi voglio ricambiargli il favore”. Nel dettaglio la frecciata è rivolta a Nikita Pelizon che in una delle puntate precedenti scelse di salvare Davide anziché Daniele: una decisione che non era andata giù all’ex Uomini e Donne e neppure a Oriana che aveva sparato a zero contro l’influencer.

Daniele che salva Andrea e manda una frecciatina a Nikita dicendo “gli amici si vedono nel momento di bisogno”



Diceva Oriana: “Stai parlando di due amici. Uno che è amico tuo dall’inizio e ti ha dimostrato tanto. E l’altro che è arrivato dopo. Non stai parlando del tuo ragazzo rispetto a un amico. Il motivo per cui ti nomino è stato semplice. Perché ho appena visto come il valore dell’amicizia per te è quasi nullo e inesistente. Quando vedo che preferisci salvare Davide, che è arrivato dopo rispetto alla tua amicizia con Daniele. Non mi sembra giusto e limpido. Non mi piace. Così si valuta l’amicizia? Cantando?”.