Antonella Fiordelisi, la reazione di papà Stefano. Colpo di scena dopo l’ultima puntata del GF Vip 7, quando il pubblico italiano e i concorrenti hanno scoperto i nomi della prima finalista del reality show dopo i risultati del televoto. Tanta amarezza in Antonella, che ha dunque appreso di non essere la seconda finalista mentre al contempo si è aggiudicata il 33% dei voti proprio Micol Incorvaia.

L’appello del papà di Antonella Fiordelisi dopo i risultati. Poco dopo la fine della puntata, Antonella Fiordelisi è rifuggita in camera in preda allo sconforto. Un duro sfogo tra le lacrime e tanto rammarico per non aver raggiunto uno degli obiettivi prefissati: quello di poter essere una delle finaliste del reality. “Preferisco andarmene vi dico la verità, non ce la faccio più. mi sento debole, stressata, forse perché sono qui da sei mesi. Mi sento sola”.

L’appello del papà di Antonella Fiordelisi dopo i risultati e il messaggio a Orietta Berti

E ancora: “Solo Nikita, anzi anche gli altri, in questi giorni mi sono stati vicini, ma mi sento sola. Non ho più tante cose belle qui. Mi sono scocciata che mi vengono a dire che sono falsa, che strumentalizzo la mia storia. Tutte queste critiche, una dopo l’altra, mi fanno stanno male”. Anche Orietta Berti ha provato a rincuorarla: “Non hai perso, sei ancora in gara. Se ti comporti bene e sei sincera tu vai vicino alla vittoria. Te l’ho detto quando sei venuta qui, ma tu non ascolti mai. Stasera va così, non sei un pezzo di legno, siamo umani. Ma è un momento ok? Testa alta e vai in salone, come in pedana quando giocavi a scherma”.

Sulla questione non poteva che intervenire anche il papà della gieffina. Il signor Stefano ha detto la sua via Instagram, lanciando il suo appello ai fan, ovvero quello di non votarla “perché abbiamo da completare cose importanti” e soprattutto “per la salute di Antonella“. Mentre su Twitter attraverso il profilo della figlia, Stefano ha aggiunto: “non sta passando un periodo facile a livello psicologico”. Poi il papà della gieffina ha rivolto le sue osservazioni anche in merito all’intervento di Orietta Berti che nel corso delle puntate è sempre andata contro la gieffina.

“Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash di non salvare Antonella, per il suo bene..”.