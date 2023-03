Lo abbiamo già raccontato: durante l’ultima puntata del GF Vip è successo davvero di tutto. Eppure non ci saremmo mai aspettati di vedere una catfight tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. Proprio così, avete letto bene. Dopo una stagione intera in cui Orietta è stata molto dolce con tutti, ha deciso di tirare fuori gli artigli proprio con l’ex schermitrice campana. Il motivo è semplice, la cantante non riesce più a sopportare i suoi atteggiamenti da gattina ferita e leonessa nel giro di qualche istante.

C’è da dire che è successa una cosa molto interessante: Antonella, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon sono arrivate in studio per l’elezione della seconda finalista. Come abbiamo già raccontato, chi passa in finale direttamente è proprio la sorella di Clizia Incorvaia. Così, poco prima del responso del pubblico, la Berti ha deciso di dire la sua ad Antonella, fregandosene delle conseguenze e soprattutto di urtare la sua sensibilità.

Orietta Berti e Antonella Fiordelisi, lo scontro è epico

Il gesto di Orietta è nobile: vorrebbe dare un consiglio spassionato alla Fiordelisi, che però dovrebbe recepire il messaggio per quello che è. Non si tratta infatti di un attacco, ma di qualcosa di molto prezioso. “Io nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con il sorriso – racconta Orietta ad Antonella – Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente, senza nessuno. Ho girato il mondo a 19 anni, con mio marito”.

E ancora Orietta Berti: “Ho sempre lavorato solo con l’educazione, il rispetto degli altri e senza mai mettermi in mostra. Non ho mai prevaricato nessuno, né con le parole, né con l’arroganza, e sono qui alla soglia degli 80 anni, lavoro ancora e sono rispettata da tutti. Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnati la pagnotta con il rispetto per gli altri e con il sorriso, non con l’arroganza”.

Poi conclude: “Non dare retta alle tue compari, devi essere sincera come lo eri i primi giorni che sei entrata nella casa. Te l’ho detto mille volte, ma non mi hai mai dato retta perché tu dici che hai un milione di follower”. A quel punto Antonella Fiordelisi non coglie l’opportunità e risponde alla Berti: “Io non rispondo. Ma lo vede il Grande Fratello, Orietta?”. Una risposta che ha lasciato tutti di stucco.

