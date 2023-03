Altra grande puntata in diretta del GF Vip 7. Ma è successo qualcosa di davvero strano durante la serata: una cosa mai successa prima. Ma andiamo con ordine. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha sin da subito parlato di nomination. Nessuno durante questa puntata è uscito, ma c’è chi è andato direttamente in finale. I primi a salvarsi sono stati Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Alla fine, la seconda finalista del GF Vip 7 è Micol Incorvaia con il 33% dei voti (Antonella 22%, Daniele 21%, Nikita 19%, Luca 3%, Giaele 1% e Milena 1%).

Poco dopo grande emozione per Giaele De Donà, che ha avuto modo di parlare del rapporto con sua mamma Tatiana. La donna non sta bene, ha una patologia che purtroppo l’ha portata sulla sedia a rotelle quando aveva 24 anni. Tutta colpa di un ictus e riguardo Signorini dice: “La vita non è sempre giusta e con tua mamma non lo è stata”. Poi Giaele risponde: “Non si ricordava di me, è scappata dall’ospedale quando si è ricordata per comprarmi un regalo”.

GF Vip 7: tutto diventa nero. Panico durante la diretta

Puntualizza Giaele De Donà: “Mamma ti amo tantissimo, non vedo l’ora di vederti. Anche se non ci vediamo sono sempre con te, mente e cuore. Cercherò di arrivare fino in fondo e se riuscirò a vincere lo dedico a te”. Poi si è parlato di Nikita Pelizon e Luca Onestini. C’è una sorta di tregua tra i due e incalzato da Signorini, Luca ha spiegato: “Era il compleanno di Antonella e siamo stati tutti insieme. Io e Alberto stavamo ballando da soli, hanno buttato Antonella in piscina e poi siamo rimasti lì”.

E ancora: “Stiamo convivendo. In realtà, per quanto riguarda me, il programma finisce e arrivi a un punto che dici: vabbè ci sono delle cose che non mi piace, ma poi la vita è un’altra cosa”. Poco dopo Andrea ha ricevuto la visita di suo zio Matteo Materazzi, il fratello di Marco, il calciatore Campione dei Mondiali vinti nel 2006.

Ma mentre i due stavano parlando il fattaccio: tutto è diventato nero per un po’ e non si è capito più niente. Chiaramente il pubblico non è riuscito ad ascoltare tutto il discorso dello zio di Andrea. A quel punto gli spettatori si sono rivoltati sui social per commentare questa cosa imbarazzante. Ma cosa è successo? Un blackout? Nessuno sa nulla.

