GF Vip 7, nuove accuse a Oriana Marzoli: i fan di Daniele Dal Moro sul piede di guerra. Colpevole un video che sta girando in queste ore. Succede dopo la cena intima tra la coppia che Oriana ha raccontato agli Spartani. “È andata molto bene, mi sono trovata molto bene, però non ci siamo baciati, però ti dico anche la situazione”, ha raccontato Oriana. Che poi ha continuato: “Le luci tutte accese, le telecamere tutte addosso. Non è molto naturale”.



“Musica sì ma io speravo abbassassero le luci, soprattutto con un ragazzo e sto facendo finta che si tratti di un appuntamento in piena regola. Mi ha raccontato delle cose da piccolo, adesso un po’ capisco. Da piccolo lo prendevano di mira… io non sapevo che lo menavano, dopo è cambiato e rispondeva forte però prima no. E anche questa cosa fa tanto di una persona perché certi ricordi li avrai per sempre. Non sapevo queste cose”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli accusata dai fan di Daniele Dal Moro



“Ora capisco perché va in difensiva, queste cose fanno tanto una persona rimangono soprattutto nella adolescenza. Aveva voglia di stare lì, non mi sono sentita come a volte che non gli va proprio di fare certe cose”. E sicuro ad Oriana non sembra andare a genio raccontare a Daniele la verità su certe cose. Cosa è successo? In un filmato si vede Daniele che afferma di voler portare una pallina di gelato a Edoardo Tavassi e Oriana dice: “Eh la voleva anche Alberto”.



E Daniele: “Eh Alberto niente, mi ha nominato. Col ca**o”. Oriana sembra molto stupita e chiede: “Ti ha nominato? Ma te l’ha detto?”. Dal Moro dice: “No, però lo so. Almeno quello…”. La Marzoli si lascia scappare un’esclamazione e mettendosi il giubbotto lascia la stanza. Sembra che Oriana sapesse che Alberto in realtà ha nominato Giaele De Donà. Un’omissione volontaria.



E che ha mandato su tutte le furie i fan del GF Vip 7: “La falsità di questa donna mi fa veramente schifo! Daniele scappa da questa!!!”. Insomma, quando manca poco alla fine del programma gli animi sembrano tutt’alto che calmi ed è possibile che nella puntata Alfonso Signorini decida per un confronto.