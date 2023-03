Nella serata di giovedì 16 marzo andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 7, condotta da Alfonso Signorini. E avverrà qualcosa di molto importante, infatti il pubblico e ovviamente anche i concorrenti conosceranno il nome del secondo finalista, dopo Oriana Marzoli che è l’unica ad avere la sicurezza di partecipare all’atto conclusivo del reality. Si parla con insistenza di Nikita Pelizon che riuscirà a prevalere su tutti, anche se dietro di lei c’è Antonella Fiordelisi ad impensierirla.

Ma ora sul GF Vip 7 e Alfonso Signorini si è scoperto dell’altro e i telespettatori aspettavano questa notizia ormai da settimane. Il 3 aprile finirà questa edizione, contrassegnata da tanti momenti difficili per il padrone di casa. L’ultima problematica ha riguardato Edoardo Donnamaria, che in seguito ai suoi comportamenti inadeguati, è stato squalificato dalla produzione. Ma ora il sito TvBlog è stato in grado di anticipare una novità molto rilevante, che rappresenta una vera svolta.

GF Vip 7, la decisione su Alfonso Signorini

Adesso è stato Mediaset a prendere una decisione sul GF Vip e Alfonso Signorini e possiamo subito dirvi che non si tratta dell’attuale edizione del programma, che ormai sta volgendo al termine. Lo sguardo è stato proiettato già al futuro e a ciò che accadrà nell’ottavo appuntamento con la trasmissione di Canale 5. In tanti si sono chiesti se sarà confermato o meno il programma in sé e anche se Signorini avrà la possibilità di condurlo ancora. E TvBlog si è sbilanciata, fornendo una risposta a questi interrogativi.

Dunque, il sito in questione ha rivelato che Mediaset “ha deciso di confermare il Grande Fratello Vip anche per la prossima stagione televisiva. Conferma anche per Alfonso Signorini, con cui l’editore ha un patto di ferro”. Una notizia importantissima per il pubblico del GF Vip, che potrà quindi vedere il presentatore nuovamente alla guida del programma. E inizia già ad esserci tanta curiosità su chi potrebbe scegliere per la composizione del prossimo cast, ma è ancora prematuro parlarne.

A proposito del GF Vip 7, l’ex concorrente Sarah Altobello ha sganciato la bomba: “Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi. Sono uscita dalla Casa e pensavo di tornare in studio il lunedì successivo ma il mio manager mi ha comunicato che non ero stata convocata. Decisioni dall’alto”.