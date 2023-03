Sarah Altobello contro Pier Silvio Berlusconi. Al GF Vip cambia tutto: Mediaset mescola le carte in tavola a un passo da termine del reality. E nessuno la prende bene. Come abbiamo già raccontato precedentemente, Pier Silvio Berlusconi ha voluto dare una serie di segnali ad Alfonso Signorini, con degli aut-aut molto rigidi. Tanto per cominciare, dopo le sue parole, si sono dovuti scusare quasi tutti i vipponi per comportamenti non proprio in linea col progetto editoriale di Canale5.

Non solo, poco dopo, ricorderete, è stato eliminato Edoardo Donnamaria e ammonito Tavassi per comportamenti scorretti e gravi. Ora però a prendere la parola è Sarah Altobello che a Fanpage si sfoga raccontando quello che le sta succedendo in questi giorni. Come molti hanno notato infatti, dopo la sua uscita non è più tornata in studio. È lei stessa a raccontare che il motivo non dipende da lei ma da alcune decisioni prese dall’alto. “L’andazzo del reality è stato definito ‘scabroso’ – dice Sarah – e mi ci sono ritrovata in mezzo”.

Sarah Altobello contro Pier Silvio Berlusconi

E ancora: “Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi. Sono uscita dalla Casa e pensavo di tornare in studio il lunedì successivo ma il mio manager mi ha comunicato che non ero stata convocata. Mi va anche bene, fare scena muta in studio non mi avrebbe cambiato la vita. Ho fatto un percorso mirabile e altisonante”.

Chiaramente fa sapere la Altobello, che non è una decisione presa contro di lei, ma verso tutti. “Ce ne sono 3 o 4 un studio. Si tratta di una decisione di Pier Silvio Berlusconi: la linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando noi le conseguenze. Io sono stata corretta nel linguaggio: non bestemmio e non dico parolacce”.

Poi conclude: “Sono contenta di essere riuscita a far passare il messaggio pulito di chi è andato al GF Vip a divertirsi. Spero almeno sia possibile partecipare tutti alla finale”. Un fatto che ha sconvolto non pochi fan della Altobello che adesso stanno gridando sui social. “Non è giusto”, scrive qualcuno. E potrebbero aver ragione: “Non si da la stessa visibilità a tutti”, commenta sui social un altro utente.

