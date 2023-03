Tra qualche ora al GF Vip 7 scopriremo ufficialmente chi è il secondo finalista. Ci sono diversi concorrenti in corsa e, sebbene bisognerà attendere l’annuncio di Alfonso Signorini, c’è già un’indicazione molto chiara ed inequivocabile. Difficilmente potranno esserci stravolgimenti, quindi possiamo darvi con una certa dose di certezza chi potrebbe raggiungere Oriana Marzoli nell’ultimo atto del programma. Ricordiamo che la finalissima è sempre più vicina, visto che il vincitore sarà decretato il prossimo 3 aprile.

Al GF Vip 7 il secondo finalista uscirà da un certo numero di concorrenti, che sono finiti al televoto. E il risultato sembra essere quasi scontato, infatti c’è una protagonista che sembra prevalere nettamente su tutti gli altri. Ovviamente nel mondo dei reality show tutto può succedere e cambiare da un momento all’altro, ma la direzione presa sembra essere ben definita. E sicuramente questa comunicazione di Signorini farebbe storcere il naso a non pochi vipponi, che sperano come lei di andare in finale.

GF Vip 7, chi sarà il secondo finalista

Al televoto del GF Vip 7 il secondo finalista uscirà da questi nomi: Luca Onestini, Milena Miconi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Il sito Biccy ha riportato i dati di alcuni sondaggi effettuati in queste ore, che hanno fornito un risultato abbastanza netto e per certi versi clamoroso. C’è una vippona che sta conquistando una quantità industriale di voti e quindi, salvo improbabili colpi di scena, sarà lei a qualificarsi all’ultima puntata del programma.

Stando ad alcuni sondaggi pubblicati, a prevalere su tutti gli altri sarebbe Nikita Pelizon. Nel primo ha ottenuto il 38,53% delle preferenze e ha distaccato notevolmente Antonella Fiordelisi, ferma al 20,01%. In terza posizione abbiamo invece Daniele Dal Moro col 14,20%. Nel secondo sondaggio la modella ha conquistato il 29% dei voti, mentre in seconda piazza si è inserito Luca Onestini con il 24%. Nella serata del 16 marzo Nikita, che è abbastanza isolata dal resto del gruppo, potrebbe essere premiata dal pubblico per il suo percorso.

Intanto, attenzioni puntate anche su Antonella Fiordelisi dopo alcune sue dichiarazioni: “Quando sono entrata qua ero sola, non c’era neanche Edoardo perchè non eravamo fidanzati. Ero sola ma, per il fatto che mi trovavo in un programma come questo che ho sempre voluto fare, mi sentivo molto forte. Ero talmente eccitata e felice di stare qui che, anche se ero sola e litigavo con tutti, non mi sono mai sentita debole. Col tempo, vedendo che questo non è solo un gioco, ho iniziato a conoscere meglio le persone”.