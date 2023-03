Nella notte tra mercoledì e giovedì 16 marzo è accaduto un episodio all’interno della casa del GF Vip 7 che ha visto coinvolte Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Ovviamente tale episodio è stato subito notato dai fan del programma e sono emersi poco dopo dei commenti di utenti Twitter, i quali hanno sostenuto la reazione della Marzoli a quanto fatto da Nikita, mentre tanti altri l’hanno attaccata.

Già negli scorsi giorni Nikita Pelizon era stata presa di mira da alcuni concorrenti del GF Vip 7, tra cui la stessa Oriana Marzoli, assieme a Luca Onestini e Giaele De Donà. I tre si erano infatti divertiti ad ironizzare su alcuni gesti della gieffina. In particolare avendo visto Nikita giocare in giardino con una piuma, Oriana ha esordito con un’affermazione: “Che fa? La piuma, la piuma. Sta soffiando. No vabbè ragazzi. Io basta”.

GF Vip 7, Nikita Pelizon derisa da Oriana Marzoli

Ma parlando nello specifico dell’episodio accaduto poche ore fa, pare che Nikita Pelizon si fosse addormentata nel suo letto ed ha, ad un certo punto, iniziato a parlare nel sonno. Oriana Marzoli si trovava proprio in quel momento nella stessa camera e si stava truccando. In un primo momento Oriana ha dunque pensato che la concorrente del GF Vip 7 si stesse rivolgendo proprio a lei, per poi capire che stesse parlando nel sonno.

Nikita Pelizon farfugliava delle frasi come: “Quelli che si lasciano”. Questa scena ha portato l’unica attuale finalista del GF Vip 7 a scoppiare a ridere. I commenti arrivati da Twitter sull’evento sono molto divisi, alcuni definisco Oriana Marzoli un’oca, accusandola di aver deriso la modella triestina. Altri invece hanno affermato che Nikita abbia di proposito finto di parlare nel sonno per riuscire ad avere una clip in puntata, dato che non sa più cosa inventarsi per far parlare di lei.

Nikita che parla nel sonno e Oriana lì che la sente e si piscia dal ridere 💀#gfvip #orielepic.twitter.com/BWLohz5Wuz — sisonokevin (@_soleilandia_) March 15, 2023

Sicuramente questo episodio tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli ha fatto sorridere la maggior parte degli utenti di Twitter. Non è chiaro se al risveglio Oriana abbia deciso di raccontare quanto accaduto a Nikita oppure abbia preferito evitare, per non metterla in imbarazzo. Chissà se nella puntata di giovedì 16 marzo si parlerà di questo divertente episodio.