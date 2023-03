A poche settimane dalla fine del GF Vip 7, Nikita Pelizon si è lasciata sfuggire in confessionale nuove dichiarazioni contro l’altra gieffina Giaele De Donà. Ricordiamo che entrambe sono state tra le prime concorrenti ad entrare nella casa, ormai sei mesi fa. Nonostante ciò entrambe non hanno mai legato durante questo periodo all’interno del Grande Fratello e, al contrario, ci sono stati spesso scontri tra le due, appartenenti a gruppi diversi della casa.

Nikita Pelizon viene spesso isolata all’interno della casa del GF Vip 7, da come si è potuto notare anche da alcune clip andate in onda nelle ultime puntate del reality . La famosa modella e attrice ha legato infatti con poche persone all’interno della casa, tra cui Antonella Fiordelisi e Davide Donadei. Nonostante ciò al momento Nikita sembra essere tra le preferite del pubblico, in quanto in tanti fuori apprezzano la sua sincerità e il suo modo di approcciarsi all’interno del programma.

GF Vip 7, Nikita sbotta in confessionale contro Giaele De Donà

Giaele De Donà, da quanto abbiam potuto vedere in questi 6 mesi, ha instaurato dei forti legami con parecchie persone della casa del GF Vip 7. Tra questi abbiamo Edoardo Donnamaria, ormai ex gieffino, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Il cosiddetto gruppo degli Spartani. Ormai vicini alla fine del programma, Nikita Pelizon non ha dunque resistito nel fare un resoconto di quanto fatto da Giaele in questi mesi all’interno del reality.

Secondo quanto pronunciato all’interno del confessionale del Gf Vip 7 da Nikita Pelizon, Giaele De Donà all’interno del programma non avrebbe fatto altro che sparlare assieme ad altri concorrenti. Di preciso Nikita ha dichiarato: “Cosa ha fatto in questi mesi? Quando la vedo che fa le riunioni con altre persone, quando vedo che si chiude in bagno con altre persone e sono sempre in due in bagno a parlare, poi una esce da una parte e una esce dall’altra”.

Nikita su Giaele: "Cosa hai fatto in questi sei mesi? Quando ti vedo che fai le riunioni con altre persone, quando vedo che ti chiudi in bagno con altre persone e siete sempre in due in bagno a parlare, poi una esce da una parte e una esce dall' altra" 👏🏻👏🏻#gfvip #nikiters pic.twitter.com/HtE6AjogKV — Gfvipera (@Gfviperella) March 15, 2023

Nel suo sfogo Nikita ha poi lanciato un’accusa anche contro Oriana Marzoli, la quale fa parte dello stesso gruppo di Giaele De Donà ed è attualmente l’unica finalista del programma. Nikita ha affermato: “Se Oriana vuole difendere Giaele perché la vede debole, che faccia pure”. Per poi aggiungere che secondo lei Giaele all’interno del reality sarebbe tutto all’infuori che debole.