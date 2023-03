GF Vip 7 alle ultime battute finali. Il 3 aprile il pubblico da casa decreterà il vincitore della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La prima finalista ufficiale è Oriana Marzoli, votata dal pubblico grazie a un televoto. In nomination ci sono ben sette vipponi.

Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Luca Onestini sono in nominati della scorsa settimana. Andrea Maestrelli, l’eliminato della scorsa settimana, rientrato in studio ha aperto il bussolotto e ha trovato il biglietto di ritorno che gli ha permesso di tornare in gioco. Da circa una decina di giorni il clima nella casa è totalmente cambiato. Argomenti tabù, parolacce, abiti succinti e volgarità in generale sono bandite dal GF Vip 7. la decisione è stata presa da Pier Silvio Berlusconi dopo l’attenta visione della puntata in diretta andata in onda il 3 aprile.

GF Vip 7, la regia censura il discorso di Oriana, Onestini e Antonella

L’ad di Mediaset è intervenuto personalmente per chiedere una ‘pulizia’ dei contenuti del reality e un comportamento consono anche durante la prima serata. Per questo motivo, anche l’opinionista Sonia Bruganelli, si è dovuta scusare con Oriana, Giaele e Tavassi per le critiche, decisamente esagerate, fatte in puntata.

Detto questo, al GF Vip 7 è cambiato tutto e per questo motivo uno dei concorrenti della settima edizione del reality è stato squalificato. Edoardo Donnamaria ha dovuto abbandonare la casa durante la scorsa puntata. Dopo l’annuncio delle nuove regole da tenere il casa, la regia è sempre molto attenta su quanto fanno e dicono i vipponi.

Proprio in queste ore Oriana Marzoli è stata censurata e ripresa dalla regia del GF Vip 7. alcuni concorrenti si trovano in cucina a chiacchierare e l’argomento era abbastanza delicato. Nel filmato si sente Luca Onestini rivolgersi a Oriana e dire: “L’Italia intera deve sapere”. “Amore, sei te che ci metti tre ore per fare la ca…”, la risposta della influencer di origine venezuelana. Poi si sente la voce di Antonella Fiordelisi: “Non è che ci metti tre ore per togliere la puzza”.

A quel punto Oriana Marzoli ha commentato: “Eh certo, lui fa così. Questa è una strategia”. Prima che la conversazione potesse continuare, il GF Vip 7 ha censurato intervenendo in casa: “Grazie, ragazzi”. Basiti per la richiesta della regia, i concorrenti sono rimasti senza parole e Oriana ha esclamato: “Ma ora non si può neanche più parlare di di scoreg**e? Vabbè siamo arrivati a un livello…”. Il video ha fatto il giro del web tra ironia e critiche al GF Vip.