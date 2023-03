GF Vip 7, a poche settimane della finalissima anche gli animi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano più distesi. Lui sogna la finale, lei c’è già in attesa di essere raggiunta stasera da un altro vippone. La loro storia è stata, insieme a quella di Antonella e Donnamaria, la più seguita sui social e quella che ha sollevato più critiche. Nelle ultime settimane però è cresciuto il partito di quelli che sostengono la coppia: “ Io li amo! E spero che i loro caratteri possano incontrarsi, sono tutte e due persone molto sensibili”.



“Oriana dietro a questa sua maschera di euforia è una persona molto fragile, e Daniele ha sofferto molto e quindi a queste reazioni forti però una bella persona”. E ancora: “Quelli che dicono che Daniele si è avvicinato a Oriana solo perché è in nomination e quindi è uno stratega, anche la scorsa settimana era in nomination ha litigato con Oriana, quindi non ha senso”. Intanto nelle ore scorse sono emersi nuovi particolari.

GF Vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: cena in intimità



Daniele, infatti, si è aperto ulteriormente con Oriana Marzoli raccontando alcuni aspetti della sua vita passata durante una cena a lume di candela. Cena dove, a quanto pare, l’elettricità non è proprio mancata come ha raccontato la modella venezuelana ai sui compagni di avventura. “È andata molto bene, mi sono trovata molto bene, però non ci siamo baciati, però ti dico anche la situazione”.



E ancora: “Le luci tutte accese, le telecamere tutte addosso. Non è molto naturale. Musica sì ma io speravo abbassassero le luci, soprattutto con un ragazzo e sto facendo finta che si tratti di un appuntamento in piena regola. Mi ha raccontato delle cose da piccolo, adesso un po’ capisco. Da piccolo lo prendevano di mira… io non sapevo che lo menavano, dopo è cambiato e rispondeva forte però prima no”.

Oriana con il racconto che Daniele stasera ha fatto a lei lo ha capito un po' di più e ha capito il perchè lui va sempre in difensiva ❤‍🩹 #oriele



Micol: “Sono contenta che l'abbiate passato bene…”



Oriana: "Ho sentito che aveva voglia di stare lì, non mi sono sentita come a volte che vedo che non gli va di fare certe cose" ❤‍🩹#oriele

Oriana: “è andata molto bene, mi sono trovata molto bene, però non ci siamo baciati, ma è anche vero che non c’è stata la situazione, le luci così sparate, non veniva naturale”

fiero di bebè❤️‍🩹 #oriele



Quindi Oriana conclude: “E anche questa cosa fa tanto di una persona perché certi ricordi li avrai per sempre. Non sapevo queste cose, ora capisco perché va in difensiva, queste cose fanno tanto una persona rimangono soprattutto nella adolescenza. Aveva voglia di stare lì, non mi sono sentita come a volte che non gli va proprio di fare certe cose”.