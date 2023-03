La finalissima del GF Vip 7 è ormai alle porte e in questi lunghissimi sei mesi del reality show abbiamo visto nascere e distruggersi diverse coppie tra i concorrenti. Si è tanto parlato ad esempio di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e dei loro continui tira e molla, dovuti alla poca fiducia da parte di lui nei confronti dell’influencer venezuelana. Ma in particolar modo la coppia che ha fatto più discutere all’interno del programma è stata quella formata da Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi.

Nonostante la squalifica ricevuta da Donnamaria da parte della produzione del GF Vip 7, proprio per l’ennesimo brutto atteggiamento verbale e fisico nei confronti di Antonella Fiordelisi, i due non hanno mai interrotto la loro relazione. Ci sono stati continui litigi tra i due a causa dei caratteri contrastanti, ma ancora oggi Edoardo Donnamaria e Antonella sembrano avere diversi progetti per il futuro, tra cui quello di vivere insieme, una volta che anche lei sarà uscita dal programma.

Leggi anche: “Lo farà appena esce dalla casa”. GF Vip, la notizia su Antonella Fiordelisi cambia tutto





GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e il nuovo gesto per Antonella

Da quando Edoardo Donnamaria ha abbandonato la casa del GF Vip 7, Antonella appare sempre più triste e malinconica. Diversi gesti sono però arrivati dall’ex gieffino nei confronti della sua fidanzata, tra cui dei fuochi d’artificio lanciati fuori dalla casa pochi giorni dopo la sua squalifica. Tali dimostrazioni da parte di Edoardo fanno impazzire di gioia i fan della coppia, i “Donnalisi”, e dimostrano che il volto di Forum sta effettivamente aspettando Antonella Fiordelisi fuori dalla casa.

Poche ore fa Edoardo Donnamaria si è nuovamente fatto notare dai fan della coppia per un gesto romanticissimo che ha fatto. Pare infatti che l’ex vippone abbia creato una playlist su Spotify composta da 100 canzoni, tutte quante dedicate ad Antonella Fiordelisi. Il titolo della playlist è: “Queste cose non le so dire”. Ha dopodiché aggiunto una bellissima dedica per la famosa influencer salernitana: “Non sono bravo a parlare d’amore, sono più bravo a scrivere o a dedicarti delle canzoni, volevi te ne dedicassi una, io te ne dedico 100”.

Non resta dunque che attendere la puntata del 16 marzo del GF Vip 7 per capire se tale gesto verrà fatto vedere ad Antonella Fiordelisi. Nel frattempo i Donnalisi sono commossi per la stupenda dedica di Edoardo Donnamaria e continuano ad ascoltare le canzoni presenti nella playlist.