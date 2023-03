Da quando Antonella Fiordelisi è entrata nella casa del GF Vip 7, l’ex fidanzato Gianluca Benincasa ha rilasciato continue dichiarazioni contro la vippona. Ciò avrebbe addirittura portata i genitori di Antonella ad agire per vie legali, difatti attualmente Benincasa avrebbe un divieto di avvicinamento nei confronti della famosa influencer. Ovviamente Antonella è sempre rimasta all’oscuro di tutte queste dinamiche, in quanto reclusa all’interno del reality.

Tutto ciò non ha comunque fermato l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi dall’esprimere nuove opinioni su quanto sta continuando ad accadere all’interno del GF Vip 7 ed in particolare sulla squalifica di Edoardo Donnamaria, attuale fidanzato della gieffina. Gianluca Benincasa ha definito folle l’incontro avvenuto tra Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, ed Edoardo Donnamaria, in seguito alla sua uscita dal programma. Il mental coach salernitano ha inoltre dichiarato che tutto ciò avverrebbe per un interesse unicamente mediatico, ovvero quello di portare avanti questa presunta coppia.

GF Vip 7, nuove dichiarazioni da parte dell’ex di Antonella Fiordelisi

Nella stessa intervista rilasciata a Casa Pipol, Benincasa ha inoltre fatto dichiarazioni molto pesanti su Antonella Fiordelisi. Ha affermato infatti che secondo la sua opinione, tutto ciò che Antonella fa all’interno della casa del GF Vip 7 è solo per giocare sul “vittimismo mediatico“. Secondo l’ex salernitano della vippona, Antonella smuove continue dinamiche per riuscire a far sempre parlare di sé durante le puntate ed avere quindi continuamente clip su di lei e in particolare sulla sua storia con Edoardo Donnamaria.

Gianluca Benincasa ha poi aggiunto: “Mi credi che non so quanti aneddoti, quante bugie dice Antonella in quella Casa? È una cosa allucinante. Per me lei è Antonella personaggio lì dentro, non è Antonella”. Gianluca ha poi parlato di quanto secondo lui avverrà una volta che Antonella Fiordelisi uscirà fuori dal GF Vip 7. Lui ha dichiarato che la gieffina dovrà necessariamente cercarlo una volta uscita, in quanto ci sono tanti interessi che li legano. Anche tramite terzi, un contatto tra loro due, secondo lui, dovrà per forza avvenire in quanto ci sono diverse cose di Antonella ancora a casa sua.

Gianluca Benincasa ha inoltre fortemente affermato che se quanto accaduto fra Antonella ed Edoardo Donnamaria fosse avvenuto fuori dalla casa del GF Vip 7, lei lo avrebbe mandato a quel paese. L’ex dichiara infatti che Antonella è sempre stata contraria ad atteggiamenti come urla e minacce, che sono invece stati adoperati durante tutto il percorso da Edoardo nei suoi confronti.