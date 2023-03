Antonella Fiordelisi, la crisi nel cuore della notte. I concorrenti del GF Vip 7 sono giunti alle ultime battute, quelle decisive che porteranno dritto alla sera in cui verrà proclamato il nome della vincitrice o del vincitore del reality show di Alfonso Signorini. Ma prima di quel momento, nella casa più spiata d’Italia continuano ad accaderne di belle.

Antonella Fiordelisi in crisi. La gieffina ha salutato il suo fidanzato solo una settimana fa circa. Una squalifica per Edoardo Donnamaria, sopraggiunta dopo diversi preavvisi che poi non è stato più possibile scongiurare. Dal canto suo Antonella ha cominciato a vivere male l’assenza della sua dolce metà, andando incontro anche a svariati confronti con i compagni di gioco che non hanno di certo aiutato ad allentare la sua tensione.

Antonella Fiordelisi in crisi al GF Vip 7: il duro sfogo dopo la diretta tv

Ne è una prova, quanto accaduto al termine dell’ultima messa in onda del programma, quando dopo i saluti del conduttore Antonella ha deciso di rifuggiarsi in camera, lontano da occhi indiscreti. Ma i concorrenti hanno assistito alla scena e Nikita e Andrea Maestrelli hanno preso la decisione di seguire la compagna di gioco per permetterle di sfogarsi un po’. A questo punto Antonella Fiordelisi non ha trattenuto le lacrime e ha spiegato il motivo del suo cattivo umore. “Questo è il primo e ultimo reality che farò. Ah no? Poi vedrai se ne farò altri. Questo ho voluto fare, ma adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta“, ha spiegato Antonella Fiordelisi ai suoi coinquilini.

“Non ce la faccio più Andre. Non sto bene sono staonca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò. Io ora mangio fuori, non mangio con questi qui”, ha poi aggiunto. Un momento di forte sconforto, probabilmente inevitabile dopo tanti mesi di convivenza forzata e tanta voglia di tornare a vivere tra le braccia del proprio fidanzato. Ma non solo questo sembra agitare il suo animo. Anche gli ultimi risultati del televoto non sembrano averla lasciata indifferente: “Non mi merito di stare qui con queste persone ve lo dico. Questo è quello che penso. Ho sperato che magari andasse Nikita in finale e invece nulla. Quindi significa che da fuori non si vede nulla“.

Niente, 'reality show/soap opera' mode on.

E' stata sopportabile, leggera e simpatica una settimana.

é bastata una Micol in finale…#GFvip pic.twitter.com/QOiqXfNUms — 𝓙💙seph 𝓦🐺lғ (@W0lf_90) March 17, 2023

“Se questi sono i risultati. Nemmeno Nikita è andata, io speravo che una delle due andasse. Io non ce la faccio più perché ho fatto tanto. Non come le altre che non fanno nulla e non si smuovono mai e non hanno nulla”, ha riferito alla Miconi. “Quello che vedo io forse non è quello che vede il pubblico. Le cose non si possono vedere se uno parla senza microfono, cosa che ho visto e sentito. Io allora non mi merito di stare qui a questo punto. te lo giuro Milena sono contenta che hai salvato Nikita. io speravo arrivasse almeno lei in finale. Invece nulla non è andata come speravo. Io sono sempre sincera e non capisco perché succede tutto questo”.