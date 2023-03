Al GF Vip 7 occhi puntati su Antonella Fiordelisi per l’ennesima volta. La vippona ha avuto un momento di grandissima difficoltà psicologica, legato come sempre ad Edoardo Donnamaria. Da quando lui è stato squalificato dal programma, lei sente maledettamente la sua mancanza e nelle scorse ore ha dato vita ad un altro atteggiamento abbastanza clamoroso. Sono state alcune sue parole a far reagire gli altri coinquilini, in particolare uno di loro, che ha deciso di risponderle in maniera chiarissima.

Sicuramente nella puntata in diretta del 16 marzo del GF Vip 7 ci si occuperà di Antonella Fiordelisi e del suo malessere interiore, nonché presumibilmente di quanto avvenuto in giardino. Ma Alfonso Signorini potrebbe parlare anche di Daniele Dal Moro. Parlando di Giaele De Donà, Luca e Oriana gli hanno mentito dicendo che la prima aveva mandato in nomination Nikita. Invece la realtà dei fatti è che Giaele ha nominato proprio Daniele. Quindi, in tanti non hanno compreso la ragione di questa menzogna.

Leggi anche: “Antonella deve saperlo”. GF Vip, fuori la verità di Edoardo Donnamaria su Nicole Murgia





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi triste per Donnamaria: la reazione di un vippone

Nella casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è crollata nuovamente e si è lasciata sfuggire una frase davvero inaspettata. E a reagire è stato Edoardo Tavassi, che le ha detto alcune parole inequivocabili. Si trovavano tutti in giardino ed erano presenti anche Andrea Maestrelli, Luca Onestini e Nikita Pelizon, quando si è materializzato questo siparietto particolare. Non sappiamo come l’avrà presa Donnamaria, anche se siamo abbastanza sicuri che si sarà fatto anche lui una bella risata.

Antonella si è rivolta così verso gli altri concorrenti: “Guardiamo il cielo e pensiamo ad Edoardo“. A quel punto è intervenuto Edoardo Tavassi: “Ma come? Edoardo non è morto, basta“. Le parole di lei sembravano essere rivolte ad una persona defunta, quindi il fratello di Guendalina si è sentito di dare quella risposta. Ovviamente il tutto è successo in un clima decisamente disteso, quindi le tensioni che erano presenti precedentemente sembrano essere state risolte definitivamente.

E tutti gli altri concorrenti presenti in giardino, soprattutto Maestrelli, Onestini e Tavassi, hanno finto un pianto generale per sfottere Antonella Fiordelisi. Una vera e propria goliardia, che ha fatto sorridere alla fine anche la fidanzata di Edoardo Donnamaria.