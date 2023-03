Si avvicina la data della finale del GF Vip 7. Il 3 aprile i telespettatori avranno la possibilità di scegliere il vincitore della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra i protagonisti di questa edizione c’è sicuramente Edoardo Donnamaria.

Il concorrente era uno dei favoriti alla finale, ma nel corso della quarantunesima puntata del reality show di Canale 5 è stato squalificato. Un comportamento ritenuto inaccettabile dai vertici di Mediaset, in particolare da Pier Silvio Berlusconi, che poco prima preso una drastica decisione sul reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda in prima serata il lunedì e giovedì su Canale 5.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e il retroscena su Nicole Murgia

L’ad di Mediaset aveva ammonito i vipponi e chiesto di comportarsi in maniera più civile. Poi la cancellazione di una delle puntate in diretta e lo stop alla replica su La5. Nonostante la nuova linea da tenere, Edoardo Donnamaria è sbottato contro la fidanzata Antonella Fiordelisi e il GF Vip 7 ha deciso di squalificarlo dal reality show. Uscito dalla casa, il vippone è tornato alla vita di tutti i giorni e ha parlato della sua esperienza in tv. Tra le tante cose ha rivelato qualcosa su Nicole Murgia.

I due erano stati protagonisti di un ‘siparietto’ che aveva fatto infuriare Antonella. A Casa Chi, Edoardo Donnamaria ha spiegato perchè, una volta uscito dalla casa del GF Vip 7, non ha sentito Nicole Murgia: “Non l’ho sentita ma per un motivo molto semplice. Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti che sono successi con la Murgia, e l’abbiamo anche visto. Mi ha chiesto di prometterle di non vederla e di non sentirla quando uscivo. Ho semplicemente mantenuto una promessa”.

Donnamaria non risponde alla Murgia perchè lo ha promesso ad Antonella.



È proprio Edobau.#incorvassi — confused (@notsorpresa) March 15, 2023

NON HA SENTITO LA MURGIA PERCHÈ LO HA PROMESSO AD ANTO, MA SOPRATUTTO PERCHÈ NON GLI SONO PIACIUTI ALCUNI ATTEGGIAMENTI E SAPPIAMO TUTTI A COSA SI RIFERISCE ABBIAMO VINTO😭 #donnalisi pic.twitter.com/g6xEd6BK9x — 𝑐𝑙𝑎💌; (@ladocfiorde) March 15, 2023

Ospite del format ideato da Signorini e in collaborazione con il settimanale da lui diretto, Edoardo Donnamaria ha spiegato ancora: “Ho visto anche altre cose che non mi sono piaciute da parte della Murgia fuori dalla casa, sui social, ecc. Ma questo è un altro discorso. Non su me e lei direttamente, ha seguito persone che… un discorso che non vorrei affrontare adesso”, ha concluso l’ex concorrente del GF Vip 7.