“Con lei ho sbagliato”. GF Vip, Edoardo Donnamaria parla solo ora: “Non avrei dovuto farlo”

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria torna a parlare. L’esperienza del volto noto di Forum nel reality condotto da Alfonso Signorini si è interrotta a seguito dell’eliminazione per le eccessive intemperanze con Antonella Fiordelisi. E così la Casa ha perso uno dei maggiori protagonisti di questa edizione che, nel bene e nel male, ha condizionato le dinamiche all’interno del loft di Cinecittà. Probabilmente sulla sua eliminazione ha pesato anche il recente intervento di Pier Silvio Berlusconi stanco della deriva trash del programma.

Appena uscito dal GF Vip, comunque, Edoardo Donnamaria ha confermato di voler proseguire la sua relazione con Antonella Fiordelisi, nonostante i numerosi scontri avuti con lei. Inoltre dopo l’eliminazione si è recato fuori dalle mura della casa di Cinecittà e tramite un megafono ha salutato i suoi amici all’interno e chiaramente l’ex schermitrice campana. Quest’ultima ha manifestato l’intenzione di voler andare a convivere con lui. Ora Edoardo è tornato a parlare e ha confessato ciò di cui si è pentito.

Le ultime parole di Edoardo Donnamaria dopo l’eliminazione

Proprio nelle ultime ore Edoardo Donnamaria è tornato sui social e ha scritto: “Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male.

Due rimorsi: essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace”.

“Chi mi conosce – prosegue Edoardo – sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri, in particolare con Antonella, con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto, cosa che ovviamente auspico con tutto il cuore”.

“Io sono in lenta ripresa, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto a quelli che continueranno a farlo e anche a quelli che hanno smesso, spero di non avervi deluso troppo negli ultimi 100 metri della maratona.

A quelli che hanno speso solo male parole dico solo una cosa: al drojette al massimo glie la potete ⬆️ ca🤴 !

ORA VOTATE ANTONELLA IN FINALE!“.

