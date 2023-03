Caos fuori dal GF Vip 7 dopo la puntata andata in diretta lunedì 13 marzo. l’appuntamento numero quarantadue del reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti opinioniste si è aperto con una sorpresa di Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum è stato squalificato la scorsa settimana, ma nonostante la lontananza non ha voluto far mancare la sua vicinanza alla fidanzata.

Il 14 marzo, infatti, la concorrente ha compiuto gli anni, 25, e il fidanzato Edoardo Donnamaria ha deciso di stupirla con una bellissima sorpresa. L’ex vippone è stato squalificato e per questo motivo, vista la nuova linea intrapresa da Pier Silvio Berlusconi, non è stato invitato nello studio del GF Vip 7.

Leggi anche: “Vergogna nazionale”. GF Vip 7, pesanti accuse a Signorini e concorrenti a 3 settimane dalla fine





Caos fuori dal GF Vip 7, residenti furiosi per i fuochi d’artificio

Per poter fare gli auguri ad Antonella ha dovuto aspettare la fine della puntata in diretta. Dopo gli auguri in diretta del padre Stefano e dell’amico Marco, è stato il momento della sorpresa di Edoardo Donnamaria. L’ex vippone ha raggiunto le mura di cinta della casa del GF Vip 7 per urlare tutto il suo amore per la ragazza e far partire i fuochi d’artificio.

“Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo”, ha gridato Edoardo Donnamaria Antonella Fiordelisi. Fuori dalla casa del GF Vip 7 l’ex concorrente, munito di un megafono, ha fatto gli auguri di buon compleanno alla fidanzata. Poi è stata la volta dei fuochi pirotecnici. Senza parole e ovviamente felicissima per la sorpresa Antonella Fiordelisi, chiamata da Micol appena sentita la voce di Edoardo fuori dalla casa. E se la vippona era al settimo cielo, lo stesso non si può dire per gli abitanti della zona che sono stati svegliati dai fuochi.

Buonanotte a quei grandissimi pezzi di merda del @GFVIP_Official che alle tre mezza di notte fanno i fuochi d'artificio.

Loro domani dormono…@gualtierieurope possibile ogni anno si ripeta questa cosa? Possibile a Roma? Alle due e mezza questi abbiano il permesso?#GFvip pic.twitter.com/H7s5ECboNE — felicetto (@felicissimasera) March 14, 2023

Tanti i tweet pubblicati, alcuni dei quali con tag al sindaco di Roma Guialtieri, in cui i residenti si sono lamentati dei fuochi d’artificio. Soprattutto perché sono stati sparati alle tre di notte. “Buonanotte a quei grandissimi pezzi di merda del @GFVIP_Official che alle tre mezza di notte fanno i fuochi d’artificio. Loro domani dormono… @gualtierieurope possibile ogni anno si ripeta questa cosa? Possibile a Roma? Alle due e mezza questi abbiano il permesso? #GFvip”.