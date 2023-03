Dopo la puntata del GF Vip 7 è venuto fuori un attacco durissimo contro Alfonso Signorini. Non c’è pace per il conduttore televisivo, alle prese con una delle edizioni più difficili di sempre. Ci sono stati fin qui tantissimi momenti negativi, infatti dall’inizio del programma sono arrivate diverse squalifiche. L’ultima clamorosa è stata quella comminata a Edoardo Donnamaria, che comunque non sta facendo mancare il suo apporto ad Antonella Fiordelisi con gesti anche clamorosi fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Ma nella casa del GF Vip 7 non sanno ancora che Alfonso Signorini e in un certo senso i concorrenti stessi sono stati attaccati pesantemente. Intanto, Edoardo Tavassi è stato criticato da Micol Incorvaia e Giaele De Donà dopo la messa in onda di alcune sue foto. Micol ha esordito, affermando davanti a Tavassi: “A proposito di filtri, forse faresti meglio a usarli anche tu nelle foto“. La ragazza ha spiegato l’accaduto, dato che lui non stava capendo granché, e gli ha detto di aver visionato delle immagini di lui da giovane in cui non era affatto bello. E Giaele ha poi aggiunto: “Secondo me qualcosina l’ha rifatta“.

Leggi anche: “Deve uscire, non sta bene”. GF Vip 7, allarme sul vippone: “Non si rende conto che è così”





GF Vip 7, attacco ad Alfonso Signorini

Una bordata quasi senza precedenti nei confronti del GF Vip 7, con Alfonso Signorini che deve difendersi strenuamente da questi attacchi che rischiano di rovinargli la parte conclusiva del programma. Ricordiamo che il 3 aprile ci sarà la finalissima del reality show, che per ora ha visto approdare all’ultimo atto solamente Oriana Marzoli. Nel prossimo appuntamento di giovedì 16 marzo scopriremo invece chi sarà il secondo o la seconda finalista. Ma scopriamo insieme chi ha demolito il presentatore.

Ad aggredire verbalmente a distanza la trasmissione e Signorini è stato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, nel corso di una sua intervista a Nuovo Tv: “Chi concepisce questi reality show crede che gli italiani siano capre. Questa è una vergogna nazionale. Il Grande Fratello Vip è stupido e diseducativo. Ormai in sei mesi il pubblico ha visto di tutto”. Quest’ultima frase sarebbe arrivata in risposta all’intervento di Pier Silvio Berlusconi, il quale ha chiesto che ci fossero comportamenti differenti da parte dei vipponi.

Ora non resta che attendere eventuali repliche di Alfonso Signorini o della produzione del GF Vip 7. Per il momento non ci sono state reazioni ufficiali, ma le parole usate sono state molto dure e quindi staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.