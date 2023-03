GF Vip 7, Oriana Marzoli alza la voce: la prima finalista del reality si è lasciata andare a considerazioni pesanti su un concorrente chiedendo, indirettamente anche ad Alfonso Signorini, che lasci immediatamente la casa. Per Oriana la puntata di ieri è stata a tinte fortemente emotive: ha ricevuto infatti la lettera del papà. Ha raccontato Oriana: “Il problema con mio padre è molto rigido non riesco a raccontargli delle cose come faccio con mia mamma, lui è molto razionale, se gli racconto qualcosa che non gli piace, mi zittisce non mi fa parlare”.



“Visto che è molto colto, si innervosisce se io non so delle cose che sa lui. Poi mi ha sempre detto che è stata anche colpa mia se il matrimonio dei miei è finito. E questa cosa non mi piace per niente, anche perché non penso che un matrimonio può finire perché mia madre prende le mie parti. A lui non piace la televisione, avrebbe preferito che io continuassi giurisprudenza, ma io l’ho lasciata. L’ha dovuta accettare, anche se so che non mi guarda”.

Leggi anche: “Entrano lì e fanno di tutto”. GF Vip, scoperta choc: c’è la porta segreta. Scoppia il caso





GF Vip 7, Oriana Marzoli: lite con Alberto De Pisis. “Non sta bene, dovrebbe uscire”



Dopo questo momento Oriana ha avuto una pesante lite dentro le mura del GF Vip 7 con Alberto De Pisis. Ad Alfonso Signorini ha detto: . “Risponde sempre male, già glielo dissi tempo fa. Non ce la faccio con queste risposte. Dico che è stressato e per questo dovrebbe uscire“. Poi rivolgendosi direttamente al concorrente: “Rispondi sempre male ai tuoi amici anche, io se lo faccio chiedo scusa. Non dico che non sei educato, però certe volte rispondi proprio male”.



E la replica di Alberto: “Ti invito a non giudicare le mie risposte, anche le tue spesso sono fuori luogo. Forse con un po’ di presunzione, dico che posso avere il vanto delle buone maniere in questa edizione. Ho le mie fragilità, i miei momenti, ma capita a tutti. Ci sono momenti nervosismo, di stress. Sono entrato in confessionale con la premessa “so che aspetti Giaele, devo chiedere una cosa”. Sentire che qualcuno origlia è ok, ma che mi bussi, è troppo”.



“Qui siamo tutti diversi, la base della convivenza c’è anche il saper accettare gli altri. Anche se mi sforzo non riesco ad alzare la voce. Mi trovo bene con tutti, apprezzo le qualità di ognuno di loro. Oriana mi fa estremamente simpatica, le sono affezionato, a volte mi lascia anche disorientato. Milena la riconosco come la persona con la quale parlare”.