Polemica al GF Vip 7 dopo la scoperta del pubblico a casa fatta durante il party organizzato per il compleanno di Oriana Marzoli. La notte tra il 12 e 13 marzo i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno festeggiato la Marzoli per i suoi 31 anni.

Un party con un buffet, torta, palloncini e brindisi. I vipponi hanno cantato “Tanti auguri” e le hanno consegnato dei cartelloni preparati nel corso della giornata. Il dolce, un tiramisù, è stato preparato da Milena Miconi. “Sono molto contenta di festeggiare questo compleanno con voi”, ha detto emozionata la vippona. Anche Daniele Dal Moro, nonostante le liti degli ultimi giorni, ha deciso di scriverle un biglietto per il suo compleanno.

Leggi anche: “Matto, guardate che ha fatto”. GF Vip 7, i botti all’improvviso e tutti fuori: scoprono chi è stato





GF Vip 7, una porta segreta fa scattare la polemica

Proprio dopo il compleanno di Oriana Marzoli, alcuni telespettatori del GF Vip 7 hanno fatto una scoperta innescando una polemica molto accesa. Tutto è iniziato quando Luca Onestini ha bendato la modella venezuelana e, tramite l‘armadio della sua camera da letto, l’ha fatta entrare in una stanza mai inquadrata dalle telecamere del reality in onda in prima serata su Canale 5.

Secondo alcuni telespettatori alcuni concorrenti hanno la possibilità di entrare in quella stanza per poter fare telefonate e ricevere cibo e bevande extra rispetto a quelle che i vipponi possono acquistare con il budget della spesa settimanale. Nella segnalazione arrivata a Deianira Marzano si parla proprio di una stanza a cui si accede dall’armadio della camera di Luca Onestini.

Non mi riprenderò mai per questa sorpresa e questo passaggio attraverso l’armadio del mestierante per raggiungere il loft



😭#gfvip #orianistas #hbdaybebé pic.twitter.com/abGqelqOYw — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) March 12, 2023

“Solo oggi si sono accorti di una telecamera nascosta, sono sbiancati tutti, Onestini, Tavassi, Micol, Giaele. Hanno capito qualcosa…da quella porta ricevono vino, vanno a telefonare o altra robetta che gli serve? Ho visto il video, dall’armadio di Onestini si va in suite, ci hanno fatto passare Oriana per la sorpresa”, ha scritto un utente che ha inviato la segnalazione a Deianira Marzano. Secondo Deianira anche gli autori sarebbero a conoscenza di quanto viene fatto in quella stanza.