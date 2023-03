Incredibile quanto successo al GF Vip 7, subito dopo la puntata. Antonella Fiordelisi è stata sorpresa in maniera clamorosa da Edoardo Donnamaria. Nonostante il volto di Forum non faccia più parte della casa in seguito alla squalifica, sta facendo in modo di farsi notare eccome anche all’esterno. Aveva già utilizzato un megafono per urlare belle parole nei confronti della sua fidanzata, ma ora è andato decisamente oltre compiendo un gesto che inevitabilmente entra nella storia del reality.

Sono innumerevoli i fan di questa coppia formatasi al GF Vip 7, anche se Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno fatto e fanno ancora i conti pure con coloro che non gradiscono questa relazione, considerata addirittura tossica. Ma tornando al fatto principale, quando Alfonso Signorini ha salutato tutto, i vipponi sono corsi in giardino perché attirati da questo regalo particolare dell’ex gieffino. Il 14 marzo è una giornata speciale per la giovane, infatti festeggia il suo 25esimo compleanno.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi riceve un regalo clamoroso da Edoardo Donnamaria

Stando a quanto riferito da alcuni concorrenti del GF Vip 7, nei confronti di Antonella Fiordelisi sono state spese parole dolcissime da parte di Edoardo Donnamaria. Lui ha urlato qualcosa che non è stato decifrato perfettamente, ma si sarebbero state frasi ricolme di amore e affetto. E ovviamente anche di auguri per il compleanno della giovane. Ma è quello che è accaduto successivamente che ha lasciato tutti di stucco. Un gesto pazzesco e che ha reso la sua partner la donna più felice del mondo.

Donnamaria ha fatto esplodere dei fuochi d’artificio fuori dalla casa per celebrare il compleanno di Antonella. E lei ha reagito così: “Ma questo è pazzo, non ci posso credere, anche i fuochi d’artificio“. E il video in questione è stato pubblicato su Twitter, generando commenti entusiastici da parte dei fan dei Donnalisi. Un amore che sembra possa proseguire, sebbene ci siano stati spesso diversi intoppi e liti anche furiose. Ma andiamo a vedere insieme cosa hanno scritto alcuni telespettatori.

Il popolo di Twitter ha esclamato: “Era l’unico regalo che poteva farle avere, bravissimo tesoro”, “Belli”, “I fuochi dalla casa #donnalisi”. Grandissima commozione anche da parte del pubblico, che è rimasto colpito particolarmente da questo atteggiamento di Donnamaria.