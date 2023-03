La puntata di ieri del GF Vip 7 è destinata a lasciare strascichi pesanti, come al solito infatti non sono mancanti colpi di scena e critiche da parte del pubblico: tra i più bersagliati nelle ultime ore Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella, tornato nella casa dopo un’assenza lunga mesi. Un reunion che ha fatto scoppiare in lacrime l’ex schermitrice. “Come stai amore? Ti mando gli auguri da parte di mamma, che ti segue senza tregua, siamo fieri di te. Perché hai fatto un percorso bellissimo, sei entrata bimba e sei uscita una donna, avrai sempre meno bisogno della nostra presenza”.



E ancora: “Voglio che non perdi mai il tuo sorriso, sorridi sempre, Edoardo ti vuole bene, avrete modo di conoscervi fuori, di smussare quegli angoli che avete entrambi, con l’amore che c’è che è innegabile, riuscirete a costruire qualcosa. La vostra felicità è la nostra. Non so come hai fatto a resistere, hai retto la partita come solo tu sai fare”.

GF Vip 7, Stefano Fiordelisi nella Casa: piovono critiche



Parole che hanno immediatamente sollevato la reazione del pubblico: “Sei entrata bimba e sei uscita donna…siamo fieri di te…Edoardo ti vuole bene e vi sentirete fuori per smussare gli angoli…”. E noi sappiamo che il padre è contrario a tutti i rapporti ed anche a quello che ha visto e sentito in questi mesi…Il padre nel dire “ io adoro Daniele “ fa capire che apprezzava quando litigava con Edoardo”.



“Piccoli messaggi da capire al volo… Comunque la figura di merda fatta stasera era proprio scritta su quella pelata ahahah”. Ma a far arrabbiare ancora di più il pubblico è stata una frase pronunciata dopo. Fiordelisi senior si è infatti reso conto, seguendo Antonella Fiordelisi da casa, che la figlia non fa abbastanza attività fisica, perlomeno secondo il suo giudizio. “Quando ti senti giù fai attività fiisica, il tuo mondo è stato sempre lo sport. è un antistress…” ha commentato l’uomo, scatenando le ire del web.

Antonella non mi piace come persona e come concorrente, ma che chiunque vada a farle una sorpresa, parli del suo fisico tra l'altro perfettamente in forma, dicendole di allenarsi,mangiare meno ecc. inizia a darmi sui nervi. #gfvip — Anthares (@Anthare09953871) March 13, 2023



“Il padre che ogni volta fa notare alla figlia che ha messo qualche chilo in più, ma bastaaa”. E ancora: “Secondo me è troppo di parte Alfonso se vincerà Antonella vorrà dire che tutti i dubbi. CHe avevamo erano fondati…quest’ anno e stato un grande fratello schifoso soprattutto x Antonella e Eduardo”. Insomma, il pubblico la sua idea se l’è fatta.