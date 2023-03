Chi è uscito ieri sera al GF Vip 7? Atra grande puntata del reality di Alfonso Signorini dove i colpi di scena si sono sprecati. C’è da dire che a differenza delle altre volte, questa puntata è stata molto meno trash del solito. Forse gli avvertimenti dei piani alti di Mediaset hanno davvero portato i frutti sperati. E chiaramente se il trash non viene creato in studio, difficilmente lo si vede in casa, anzi.

È stata una settimana tranquilla senza i soliti punzecchiamenti fatti ad arte per portare disarmonia nella casa. Sin da subito, il padrone di casa che il televoto di questa puntata avrebbe riservato delle sorprese e che non bisogna mai dare nulla per scontato. C’erano quattro vipponi in nomination: Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro, Sofia Giale De Donà e Andrea Maestrelli. Prima di scoprire chi è stato eliminato però, dobbiamo assolutamente dire che il colpo di scena della serata è stato quello di Attilio Romita.

Chi è uscito ieri sera al GF Vip 7?

L’ex mezzobusto del Tg ha infatti fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti di sasso. In realtà il pubblico l’ha scoperto solo grazie ad uno scoop di Signorini. In pratica Attilio Romita convolerà presto a nozze con la sua Mimmuza. Durante la diretta, Signorini ha sfoggiato in anteprima le pagine del nuovo numero di Chi, con un servizio in esclusiva sul matrimonio che dovrebbe celebrarsi entro la fine del 2023.

Da quello che dicono poco prima di Natale. A quanto pare, Attilio Romita vorrebbe Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese come testimoni, mentre la sua Mimmuzza vorrebbe Signorini stesso. Tutto vero. Ma torniamo al gioco: a dover abbandonare il GF Vip 7 alla fine è Andrea Maestrelli. Le percentuali hanno parlato chiaro ancora una volta: Nikita 34%; Daniele 33%; Giaele 22%; Andrea 11%.

Il ragazzo ha salutato tutti e si è recato verso lo studio di Signorini. A quel punto la prassi del bussolotto per l’eventuale biglietto di ritorno e… colpo di scena: il biglietto c’è! Andrea Maestrelli torna nella casa tra la gioia dei suoi colleghi. Si torna quindi alle nomination alla fine dei giochi i ragazzi nominati sono: Nikita, Giaele, Antonella, Milena, Luca, Micol e Daniele. Che puntata eh!

