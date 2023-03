Nella puntata in diretta del 13 marzo del GF Vip 7 grande attenzione sarà rivolta ad Antonella Fiordelisi, che vivrà delle emozioni difficili da dimenticare. Non sono stati giorni facili per lei, infatti ha avuto un brusco abbassamento dell’umore da quando Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal programma e quindi si è dovuta forzatamente separare da lui. Adesso Alfonso Signorini ha rivelato che per lei ci sarà qualcosa di importante, che potrà causare nella vippona un cambiamento drastico.

Tra poco vi sveleremo tutto su quanto succederà al GF Vip 7 con Antonella Fiordelisi in primo piano, ma si sta anche parlando con insistenza di un’altra gieffina, Nikita Pelizon. Tutti i gieffini, tranne lei, le hanno fatto un bellissimo regalo ad Oriana Marzoli ma lei è stata estromessa. Infatti, non era affatto a conoscenza di questa decisione del gruppo, che l’ha fatta fuori in maniera clamorosa anche da questo momento gioioso. A quel punto Nikita le ha scritto una dedica personale sul retro del cartellone di auguri.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi avrà una doppia sorpresa

Quindi, al GF Vip 7 per Antonella Fiordelisi ci sarà una doppia sorpresa organizzata dalla produzione della trasmissione di Canale 5. Si proverà a renderla certamente più felice, anche perché tra poche ore arriverà il suo compleanno. Lei è nata il 14 marzo e festeggerà quindi il 25esimo compleanno nella casa più spiata d’Italia. Lei avrà la possibilità di ricevere presumibilmente due visite da parte di persone importantissime nella sua vita. E il sorriso sicuramente tornerà ad essere predominante.

Al GF Vip 7 Antonella riceverà una sorpresa da Edoardo Donnamaria, anche se non sono stati rivelati dettagli su ciò che farà. Il sito Ultimenotizieflash ha parlato di un possibile incontro tra i due. Chissà se avverrà davvero una sorta di faccia a faccia in giardino o se ci sarà solamente un videocollegamento. Poi la seconda è altrettanto importante per la vippona, che potrà contare su un supporto fondamentale proveniente dalla sua famiglia, che vorrà sicuramente manifestarle la massima vicinanza in questa sua fase complicata.

Signorini ha svelato infine che a grande richiesta ci sarà un incontro tra Antonella Fiordelisi e il suo adorato papà Stefano, che le ha già fatto una sorpresa in passato. Staremo a vedere cosa si diranno i due stavolta e cosa farà soprattutto Donnamaria.