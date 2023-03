La bella sorpresa di Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi al GF Vip. Il giovane, eliminato per comportamenti scorretti proprio nei confronti della sua compagna, si è recato fuori dalle mura della casa di Cinecittà e tramite un megafono ha salutato i suoi amici all’interno e chiaramente l’ex schermitrice campana. Chiaramente la giovane si è commossa nell’ascoltare la voce amplificata del suo amore e ha deciso di prendere una decisione che sembra affrettata agli occhi di molti.

Grazie a questo gesto di Edoardo, Antonella si è decisa a chiedergli un qualcosa di davvero molto forte: l’intenzione di voler andare a convivere con lui. Poco dopo Antonella si è chiesta se il pubblico da casa lo tratti bene nonostante gli ultimi avvenimenti che lo hanno visto protagonista e che abbiamo raccontato più volte nei giorni scorsi. “Grazie amore – dice la ragazza salernitana – grazie per essere venuto”.

La bella sorpresa di Edoardo Donnamaria ad Antonella

“È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Sei pazzo comunque, quanto me. Per colpa tua non riesco neanche a dormire. Lo so che il pubblico ti ama, ti ha apprezzato e non si è focalizzato solo su quelle cose vero? Lo spero. Sono stati calorosi con te vero? Hai un carattere fortissimo”.

E ancora: “Sei bellissimo, anche se hai due peli in testa, come dici tu, ti chiamano frontline per questo. Invece, sei bellissimo. Se a volte ti sei sentito sbagliato, mi dispiace, non lo sei mai stato. Ho sempre avuto occhi per te, ho sbagliato forse inizialmente a farti stare male, per quelle cose che ho fatto mentre mi corteggiavi, mi dispiace. Hai un cervello pazzesco, oltre a essere bellissimo anche se non ti piaci mai”.

Più tardi proprio la Fiordelisi ha chiesto ad Edoardo: “Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare. Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui sia nata una storia come la nostra. Non si può descrivere. Una delle cose più belle e vere che io abbia mai provato”. Wow.

