“Ha scoperto tutto…”. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, i fan tremano: la verità in faccia dopo la squalifica dal GF Vip

Edoardo Donnamaria, la scoperta choc. Squalificato dal GF Vip 7, l’ormai ex gieffino ha avuto modo di toccare con mano la realtà fuori dalla casa più spiata d’Italia. Armato di megafono, Edoardo ha urlato il suo sentimento ad Antonella Fiordelisi, che ha accolto il gesto del fidanzato con lacrime di gioia. Poi però per Donnamaria arriva anche la scoperta sulla questione scoppiata tra l’ex fidanzato dell’ex schermitrice e la famiglia.

La scoperta di Edoardo Donnamaria dopo la squalifica dal GF Vip 7. “Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi“, ha urlato Edoardo Donnamaria attraverso un megafono. Un messaggio che Antonella Fiordelisi ha sentito e che le ha provocato un pianto di gioia. Ma dopo tanti mesi di reclusione dentro la casa di Cinecittà, adesso per Edoardo è arrivato il momento di mettere insieme alcuni tasselli mancanti.

Leggi anche: “L’ha fatto veramente per Donnamaria”. GF Vip 7, lo strano gesto di Antonella Fiordelisi





La scoperta di Edoardo Donnamaria dopo la squalifica dal GF Vip 7: l’indiscrezione

Sotto la luce dei riflettori finisce adesso la diatriba scoppiata tra l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e la famiglia della gieffina. “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza”, avrebbe affermato l’ex gieffino ai microfoni di RTL 102.5. E ancora: “è una cosa che non succede nella vita normale, ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male”.

Poi la rivelazione di Amedeo Venza su Edoardo Donnamaria che una volta abbandonata la casa del GF Vip sarebbe venuto a conoscenza di tutta la diatriba nata in questi mesi tra Gianluca, ex di Antonella, e la famiglia Fiordelisi: “Edoardo è venuto a conoscenza di tutta la diatriba tra Gianluca (ex di Antonella) e la famiglia di lei. Inoltre gli è stato riferito che Antonella e Gianluca erano ancora fidanzati. Ma a quanto pare lui vuole aspettarla fuori dal programma e continuare la storia d’amore”.

In ogni caso, la coppia avrà modo di chiarire la vicenda faccia a faccia. E al momento, i fan dei Donnalisi sembrano poter continuare a dormire serenamente, posto che Edoardo Donnamaria sembra non essere stato influenzato dalla scoperta: “Vederla piangere quando sono andato via mi ha fatto stare male. Siete tutti invitati al mio matrimonio tranne Charlie Gnocchi.. Scherzo”. Sentimento lasciato intatto? Al momento le parole dell’ex gieffino fanno pensare di si.