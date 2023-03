Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è abbastanza disperata per l’assenza di Edoardo Donnamaria, che è stato squalificato dal reality show nell’ultima puntata in diretta a causa dei suoi comportamenti inadeguati. Nonostante a subirne le conseguenze sia stata proprio la giovane, lei non avrebbe mai voluto che il volto di Forum fosse estromesso dal programma e ha anche detto di sentirsi colpevole di ciò che è accaduto. E ora lei ha deciso di reagire in un modo, ritenuto alquanto strano da molti telespettatori.

A riferire tutto è stato il sito Ultimenotizieflash, che ha scoperto cosa stia succedendo nella casa del GF Vip 7. Antonella Fiordelisi vorrebbe tanto poter riabbracciare Edoardo Donnamaria, ma questo non sarà possibile almeno fino a quando rimarrà nella trasmissione. La vippona tra l’altro è una delle candidate ad approdare fino alla finale, quindi potrebbe incontrare nuovamente il suo fidanzato ad inizio aprile. Intanto, però, ha trovato un’alternativa per tentare di avere meno sofferenza.

GF Vip 7, la strana reazione di Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria

Il pubblico del GF Vip 7 è rimasto molto sorpreso da quello che sta facendo Antonella Fiordelisi, dopo l’addio di Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo ha parlato per la prima volta a RTL 102.5, dove ha ammesso di aver fatto un pensierino sul futuro matrimonio con lei. Inoltre, ha detto di sentire già tanto la mancanza di Antonella e di volerla rivedere al più presto. La ragazza è intanto in preda alla disperazione e ha cercato di ridurre al minimo il dolore, inventandosi qualcosa di molto particolare.

Antonella Fiordelisi ha confessato a Nikita Pelizon: “Mi sembra vuota la casa senza Edoardo” e la coinquilina l’ha rassicurata, dicendole che comunque potranno rivedersi quando finirà il programma. La fidanzata di Donnamaria ha scelto di prendere una foto del protagonista di Forum e l’ha messa sul suo letto, “come un santino” ha precisato Ultimenotizieflash. Una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Quindi, lei probabilmente creerà un modo per poter parlare con lui, anche se non è lì fisicamente.

Staremo a vedere se Antonella Fiordelisi avrà un po’ di sollievo in questi difficili giorni e se riuscirà a rimanere nella trasmissione, nonostante la mancata presenza di Donnamaria. Quest’ultimo difficilmente potrà essere in studio a causa della squalifica.