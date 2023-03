Edoardo Donnamaria, il gesto dopo la squalifica. Il GF Vip 7 continua a regalare al pubblico di telespettatori grandi colpi di scena. La vicenda è accaduta nella notte, quando l’ormai ex gieffino, costretto ad abbandonare il gioco, ha pensato di riferire il suo messaggio piazzandosi fuori dalla casa più spiata d’Italia ‘armato’ di megafono.

Edoardo Donnamaria con il megafono fuori dalla casa del GF Vip 7. Un annuncio del conduttore avvenuto nel corso dell’ultima diretta tv ha decretato per il concorrente la fine della corsa al reality show. Queste le parole di Alfonso Signorini quando ha annunciato la squalifica di Donnamaria: “Edoardo siamo stati spesso tolleranti, sia con il gruppo, che con te in particolare. Sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello, ma anche da me personalmente per il tuo comportamento spesso aggressivo e provocatorio”.

Edoardo Donnamaria con il megafono fuori dalla casa del GF Vip: il messaggio per Antonella Fiordelisi

E ancora: “Ieri pomeriggio mentre preparavi un panino per Antonella hai avuto nei suoi confronti l’ennesima reazione esagerata, con un linguaggio volgare e un atteggiamento ancora una volta aggressivo e intollerabile. A questo punto per tutte queste ragioni le conseguenze sono inevitabili: sei ufficialmente squalificato dal gioco“. Edoardo Donnamaria è stato dunque squalificato dal gioco per poi prendere la decisione di fare recapitare il suo messaggio alla fidanzata Antonella piazzandosi fuori dalla casa del GF Vip 7.

“Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi“, ha urlato Edoardo Donnamaria attraverso un megafono. Un messaggio che Antonella Fiordelisi ha sentito e che le ha provocato un pianto di gioia.Fanno ancora eco le parole di Edoardo non appena uscito dalla casa. L’ex gieffino ha dichiarato senza filtri: “Ho dormito tre ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono”, per poi aggiungere a proposito della fidanzata: “Vederla piangere quando sono andato via mi ha fatto stare male. Siete tutti invitati al mio matrimonio tranne Charlie Gnocchi.. Scherzo”.

“ANTONELLA MI MANCHI” EDOARDO COL MEGAFONO FUORI DALLA CASA 😭😭😭😭 #DONNALISI pic.twitter.com/YNACdvJXgt — ꓭꓭ (@dettabibi) March 11, 2023

Io volevo andare a dormire ma Donnamaria anche da fuori fa sballare un fandom 😭❤️ #donnalisi pic.twitter.com/KzReUOOapd — EDOARDO STAN ACCOUNT (@dicoleparolacce) March 11, 2023

Dal canto suo Antonella Fiordelisi non ha certamente reagito bene dopo l’annuncio della squalifica del fidanzato. La gieffina ha ammesso tra le lacrime e lo sconcerto: “Mi sento a metà, non ce la faccio“, sono state le parole di Antonella e la risposta consolatoria di Edoardo: “Mica vado a fare la guerra, vado a casa. Ci vediamo tra venti giorni”.