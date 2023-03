Sono tutti rimasti sconvolti dalla dura decisione del GF Vip 7, che ha deciso di mandare via Edoardo Donnamaria. La squalifica del concorrente è stata ritenuta inevitabile dalla produzione e dallo stesso Alfonso Signorini, alla luce degli ultimi comportamenti scorretti nei confronti di Antonella Fiordelisi. Dopo ore di grande silenzio, in maniera sorprendente ha deciso di collegarsi in diretta a RTL 102.5, dove lavora l’ex compagno del reality Charlie Gnocchi, e ha detto cose molto importanti.

Intanto, dopo che il GF Vip 7 ha punito Edoardo Donnamaria con la squalifica, il pubblico è convinto che a rischiare grosso sia adesso Daniele Dal Moro. Edoardo Tavassi anche dovrà fare molta attenzione, essendo stato ammonito, ma l’ex Uomini e Donne potrebbe essere estromesso dal programma per la furiosa lite avuta con Oriana Marzoli subito dopo la fine della puntata. Ma tornando al volto di Forum, vediamo insieme cosa ha affermato anche a proposito della sua fidanzata.

Leggi anche: “Lo hanno visto”. GF Vip 7, la scoperta su Donnamaria: cosa ha fatto dopo la squalifica





GF Vip 7, Edoardo Donnamaria parla dopo la squalifica

Dunque, nella mattinata di venerdì 10 marzo, l’ex GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha svelato di pensare moltissimo ad Antonella, che dovrà proseguire senza di lui l’avventura nel programma di Canale 5: “Mi sento frastornato, ho dormito tre ore e avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare, poi ho riabbracciato il cane e ieri sera sono stato con i miei genitori. Ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello”.

Poi ha confessato di sentire moltissimo la mancanza della vippona, infatti a RTL 102.5 si è lasciato sfuggire parole molto importanti oltre ad alcune ironiche in riferimento a Charlie Gnocchi: “Sono invitati tutti al mio matrimonio, tranne Charlie Gnocchi. Ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa, rivedere Antonella. Sento troppo la tua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale. Ve lo giuro, mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto col megafono e vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto stare male”.

E su Twitter gli utenti hanno commentato così il video di RTL 102.5: “Ci manchi da morire Edo”, “La sua Nellina, ci manchi così tanto Edo”, “Ovvio, devono mantenere la ship fuori, altrimenti chi se li filerebbe?”, “Possiamo far finta di stare bene, ma ci manchi tanto”.