Edoardo Donnamaria squalificato, spunta il retroscena. Una puntata densa di colpi di scena per il pubblico di telespettatori del GF Vip 7. Dopo il momento della consueta e inevitabile eliminazione del concorrente, arriva anche il cartellino giallo di ammonizione per Edoardo Tavassi, mentre è stata decisiva la decisione che ha riguardato il destino nel gioco di Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria squalificato dal GF Vip 7. Numerosi gli scontri con Antonella Fiordelisi e tanti gli avvertimenti da parte degli autori nel moderare i termini: Edoardo Donnamaria non è mai riuscito a contenere le frasi e il risultato è stato preso comunicato: Edoardo è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa delle parole offensive rese nei confronti dell’ex schermitrice nel corso del loro ultimo accesissimo chiarimento.

Edoardo Donnamaria squalificato dal GF Vip 7. Il retroscena

“In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più”, sono state le parole di Alfonso Signorini. Edoardo Donnamaria ha dunque abbandonato il programma, lasciandosi alle spalle la possibilità di arrivare tra i finalisti. Ma cosa è successo poco dopo aver lasciato la casa di Cinecittà? Spunta il clamoroso retroscena.

Inevitabile lo sconforto da parte della fidanzata Antonella Fiordelisi che ha dunque espresso tutto il suo dispiacere. La gieffina decide di scrivere un biglietto d’amore da lasciare nella sua valigia e ppi ha detto: “Scusa per tutte le volte che ti ho fatto stare male. Come faccio a stare qua senza di te? È colpa mia, se non avessi detto niente non sarebbe successo. Mi sento a metà, mi manca l’aria, non ce la faccio senza di te!”. A queste parole, Edoardo Donnamaria avrebbe reagito in un modo specifico. E a rivelare il retroscena ci ha pensato l’esperto di gossip e tv Amedeo Venza su Instagram: “Ieri Edoardo Donnamaria appena uscito dal programma non ha voluto incontrare nessuno. C’erano i suoi familiari fuori ad aspettarlo e lo hanno portato a casa. Era scosso e frastornato“, ha reso noto Amedeo Venza.

E sempre nel corso della puntata, l’annuncio di Alfonso Signorini in merito all’ammonizione di Tavassi: “Dopo mesi e mesi di reclusione, quello che fate vi sfugge, non sempre avete il controllo delle vostre azioni. Ad un certo punto tu hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l’hai buttata per terra, hai fatto seguire questo gesto da una espressione molto volgare che non saremo qui a ripetere”, e ancora: “Per questo motivo sei ammonito“.